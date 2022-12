La BBC révèle une nouvelle émission passionnante Nightsleeper qui est un croisement entre un drame à succès et un classique du grand écran

LA très convoitée machine à sous dramatique BBC1 du dimanche soir pourrait être sur le point de dérailler.

Je peux révéler que Beeb a commandé un nouveau thriller à suspense sur un train-couchette à grande vitesse Glasgow-Londres qui se dirige vers un désastre.

Alamy

Le nouveau drame de la BBC Nightsleeper est un croisement entre Bodyguard et Speed ​​​​de Richard Madden (photo)[/caption]

Nightsleeper a des échos de l’ouverture du drame Bodyguard – où Richard Madden tente de faire gronder un terroriste à bord d’un train de banlieue – et du classique sur grand écran Speed, avec Sandra Bullock et Keanu Reeves.

Et c’est plus que suffisant pour aiguiser l’appétit des fans de théâtre.

Un initié de l’émission a déclaré: «Il y a beaucoup d’excitation autour de cette série en interne à la BBC, c’est pourquoi il est probable qu’elle soit placée dans le créneau du dimanche soir.

“Les patrons pensent qu’ils ont un autre monstre entre les mains.

« C’est une toute nouvelle histoire qui sera plus qu’à la hauteur de ses anciens habitants de la machine à sous Sunday Night.

“Il y aura beaucoup de rebondissements et les téléspectateurs seront totalement absorbés par cela.”

Le six parties est écrit par Nick Leather de The Control Room et se déroulera en temps réel.

Le sort des passagers à bord du service Heart Of Britain sera entre les mains de deux personnes, qui ne se sont jamais rencontrées, alors que le train se précipite vers ce qui pourrait être sa destination finale.

L’un sera à bord, tandis que l’autre, d’une agence gouvernementale, aidera depuis un endroit séparé dans le but de contrôler l’escalade rapide des événements à l’intérieur du train.

Le casting n’a pas encore été annoncé, mais attendez-vous à ce que de grands noms soient impliqués.

Nick a déclaré: «Je ne pourrais pas être plus excité de conduire le moteur de ce thriller en temps réel et d’emmener notre public dans une balade pleine d’intrigues personnelles, de manœuvres politiques et de dangers.

« Au moment où l’aube se lève à la fin de ce voyage, personne ne sera plus jamais le même ».

Ces dernières années, des succès tels que Bodyguard, Line Of Duty et Happy Valley ont fourni encore plus de raisons de rester un dimanche soir.

La BBC a investi massivement dans des dramatiques qui augmentent les cotes d’écoute et peuvent être vendues à l’étranger. Nightsleeper sera tourné à Glasgow l’année prochaine.

LA MÈRE DE TOUS LES RIRES La star de MOTHERLAND, Paul Ready, a taquiné ce qui attend son personnage malheureux Kevin, dans le spécial de Noël de l’émission. Paul a dit : « Kevin vit dans un hôtel. Il essaie de régler son divorce et il a hâte de passer Noël en mangeant des chips à la dinde du distributeur automatique. “Mais heureusement, Julia (Anna Maxwell Martin) l’invite pour le dîner de Noël.” Liz, interprétée par Diane Morgan, les rejoint également. Diane a déclaré au Radio Times: “Tout s’est mal passé dans la vie de Liz, alors elle se retrouve également chez Julia – avec des conséquences hilarantes.” La comédie a été un énorme succès sur BBC2 sur trois séries. Le spécial festif sera diffusé sur BBC1 le 23 décembre.

PARIS PAIRE ÉCLAT

Les meilleures amies À L’ÉCRAN Lily Collins et Ashley Park ont ​​montré qu’elles étaient également de bonnes amies hors écran lors du lancement de la nouvelle série d’Emily In Paris.

Le couple – Emily et Mindy dans le spectacle – a été rejoint par Lucien Laviscount qui joue Alfie, au Théâtre des Champs-Elysées de la capitale française mardi.

Getty

Lily Collins et Ashley Park ont ​​également montré qu’elles étaient de bonnes amies hors écran lors du lancement de la nouvelle série d’Emily In Paris[/caption]

Lily – fille de l’icône de la musique Phil Collins – a récemment annoncé à quoi s’attendre de la troisième série, qui sortira le 21 décembre.

Elle a déclaré: “Plus de triangles amoureux, plus de drames, plus de rires, plus de mode, plus de lieux, plus de France” et “beaucoup de cliffhangers”.

La deuxième saison a vu Emily tomber amoureuse d’Alfie, après sa séparation d’avec Gabriel (Lucas Bravo).

C’était l’une des émissions les plus réussies de Netflix, en tête des listes les plus regardées dans 94 pays.

Il y a de fortes chances que la saison trois soit encore plus grande.

PAUL’S A SMART COOKIE Le juge de BAKE Off, Paul Hollywood, a révélé qu’un test Mensa à la sortie de l’école montrait qu’il faisait partie des deux pour cent les plus riches de la population. Paul dit : « J’ai vu cette chose dans le journal. Il y avait 40 questions et il était écrit “si vous pouvez les faire en moins de 40 minutes, envoyez-les pour ce test”. Je reçois cette lettre en disant: ‘Voulez-vous passer un test? Votre pourcentage est élevé. “Alors j’ai dû aller faire ce truc chronométré. Et puis j’étais dans les deux premiers pour cent. Paul a ajouté, sur le podcast Table Manners : C’est bizarre. « À l’école, j’ai fini avec un niveau O. Ce qui était de l’art. Et c’était tout !”

Il faut des cerveaux pour éviter un fond détrempé.

JUNGLE JILL PRÊT À FAIRE VIVRE

Les fans de I’M A Celebrity manquant les one-liners de Jill Scott ont de la chance.

La reine de la jungle sera bientôt de retour sur nos écrans dans la nouvelle série de Robson Green.

Getty

Jill Scott sera bientôt de retour sur nos écrans dans la nouvelle série de Robson Green[/caption]

Robson explorera son nord-est natal avec de grands noms qui ont un lien avec la région, notamment Jill, la meilleure de Sunderland, l’ancien attaquant de Newcastle United Les Ferdinand et l’animateur de télévision né à Middlesbrough Steph McGovern.

L’ancienne star de Soldier Soldier a déclaré: «Le Nord-Est occupe une place spéciale dans mon cœur et je suis ravi de présenter le meilleur qu’il a à offrir.

“Nous sommes fermement déterminés à soutenir l’incroyable talent local, et la création de ce programme nous a donné l’opportunité de faire les deux.”

Weekend Escapes de Robson Green débutera le 23 janvier sur BBC2 et sera également diffusé sur iPlayer.

Il ferait mieux de se couvrir chaudement.