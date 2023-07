La BBC révèle un premier regard sur le redémarrage emblématique de l’émission de téléréalité avant son retour après 20 ans

La BBC a révélé un premier aperçu d’un nouveau redémarrage emblématique de la téléréalité avant son retour.

Après plus de 20 ans hors des écrans de télévision, Survivor reviendra sur BBC One et BBC iPlayer cet automne.

Bbc

Survivor reviendra sur les écrans de télévision plus tard cet automne[/caption] Bbc

Joel Dommett est l’hôte de l’émission redémarrée qui a été diffusée pour la dernière fois sur ITV en 2002[/caption]

L’ancienne star de I’m A Celebrity, Joel Dommett, 38 ans, devrait accueillir la relance de la franchise internationale alors que 18 concurrents affronteront le programme d’endurance.

En septembre 2022, il a été confirmé que 16 nouveaux épisodes de l’émission seraient diffusés fin 2023.

Mais les fans de la franchise à succès ont eu leur premier aperçu de ce qui est à venir alors que la BBC a publié une toute nouvelle bande-annonce.

Dans le court clip, on peut voir Joel prononcer un discours puissant alors qu’il navigue vers l’endroit exotique dans un bateau pendant que divers concurrents s’affrontent.

Les nouvelles personnalités de la télé-réalité participeront à une série de défis physiques exténuants en République dominicaine pour un prix en espèces de 100 000 £.

Dans le cadre du spectacle, le groupe devient naufragé dans un endroit isolé, où il doit se procurer de la nourriture, de l’eau, du feu et un abri.

Ils participent également à des défis pour des récompenses et une immunité contre l’élimination dans la compétition.

L’animateur s’est exclamé : « Bienvenue dans un coin reculé du monde où 18 personnes participeront à l’émission de téléréalité la plus difficile et la plus difficile à la télévision.

« Ils sont venus se battre dans un jeu stratégique qui les poussera physiquement, mentalement et émotionnellement.

« Qui déjouera, surpassera et survivra à tous les autres pour devenir le seul survivant ?

« La tension et l’excitation ici se développent comme la finale de Wimbledon. »

Il a ajouté: « C’est un survivant! », Alors qu’une caméra fait un zoom arrière pour le révéler sur la plage de l’île déserte avec un énorme logo pour plus de gravité.

L’émission a été vue pour la dernière fois à la télévision britannique en 2002 sur ITV où elle a été annulée après seulement deux séries.

Cependant, la franchise est un énorme succès à l’échelle mondiale, avec des versements locaux produits aux États-Unis, en France, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Estonie, en Israël et aux Philippines.

Bbc

Les concurrents deviennent des naufragés dans un endroit isolé[/caption] Bbc

Ils doivent relever des défis exténuants pour gagner l’immunité contre l’élimination[/caption] Bbc

La BBC a publié un premier regard tendu sur la nouvelle série d’endurance[/caption]