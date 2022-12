La BBC révèle que son film à succès le jour de Noël sera diffusé après le premier discours historique de King

LA BBC a sorti un régal du bas cette année avec son film de Noël.

Ce ne serait pas Noël sans regarder au moins un film festif après un gros déjeuner – que ce soit le Père Noël, un elfe adulte ou les trois fantômes de Noël.

Entreprises Disney

Photos de Walt Disney

La BBC diffusera un premier épisode d’Aladdin de Will Smith[/caption]

Mais cette année, un génie a exaucé votre vœu – avec le blockbuster Aladdin de Will Smith.

Le film à succès de 2019 mettant en vedette Will dans le rôle du Génie plus grand que nature, avec le charmant rat des rues Aladdin et la courageuse et déterminée princesse Jasmine.

L’adaptation dynamique en direct du classique animé fera ses débuts sur BBC One après le premier discours festif du roi à la nation à 15 heures.

La BBC a gâté les fans avec un film que toute la famille peut apprécier, avec Mena Massoud dans le rôle d’Aladdin et Naomi Scott dans le rôle de sa princesse Jasmine.

EN SAVOIR PLUS SUR LA BBC DÉBALLAGE DE L’ABEILLE Les meilleures émissions de la BBC ce Noël – de Call The Midwife à Strictly PLANS PARADIS Death in Paradise revient avec un long métrage spécial de Noël sur BBC One

“Ce live-action Aladdin est plein de plaisir magique et divertira chaque génération après que le pudding ait été mangé”, a déclaré une source au Mirror.

La BBC aura un programme de films chargé pour occuper les petits pendant la journée de fête.

Les favoris incluent Pokemon Detective Pikachu, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon ainsi que Trolls: Holiday in Harmony.

Il existe également un certain nombre de classiques tels que When Harry Met Sally, Goodfellas, Mary Poppins et Ghostbusters.

Tandis que les téléspectateurs seront divertis avec une foule d’émissions télévisées, y compris Strictly Come Dancing Christmas Special, Call the Midwife et Mrs Brown’s Boys.