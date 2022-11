La BBC révèle l’équipe de commentateurs de la Coupe du monde

La BBC a officiellement annoncé son équipe de talents à l’antenne avant la prochaine Coupe du monde 2022 au Qatar. Le réseau de diffusion britannique diffusera 33 des matchs du tournoi sur la chaîne et iPlayer.

La liste de commentateurs sera composé de Guy Mowbray, Steve Wilson, Jonathan Pearce, Steve Bower, Robyn Cowen, Alistair Bruce Ball, Simon Davies, Ian Dennis, Pien Meulensteen, Conor McNamara, John Murray, Mark Scott et Vicki Sparks.

Ensuite, ces ancres seront rejointes dans le stand par une liste impressionnante de co-commentateurs qui comprend Karen Bardsley, James Collins, Dion Dublin, Maz Farookhi, Danny Gabbidon, Jermaine Jenas, Martin Keown, Jayne Ludlow, Clinton Morrison, Danny Murphy, Robbie Savage, Peter Schmeichel et Stephen Warnock.

La BBC dispose d’une solide équipe de studio pour la Coupe du monde

En plus des commentateurs du match, la BBC a également publié les noms des analystes de télévision. Dirigée par les populaires Gary Lineker et Gabby Logan, l’équipe en studio comprend de grands noms.

Alan Shearer, Rio Ferdinand, Jermaine Jenas, Micah Richards et Alex Scott sont les principaux analystes de la BBC. Ce groupe se concentrera également sur les matchs contre l’Angleterre. Richards et Scott sont deux des meilleurs du secteur dans leur travail.

Danny Gabbidon, Ian Rush et Ashley Williams doivent représenter le Pays de Galles tout au long du tournoi. De plus, le réseau comprend Vincent Kompany, Didier Drogba, Laura Georges, Jürgen Klinsmann, Mark Schwarzer, Gilberto Silva et Pablo Zabaleta.

Kelly Somers, Emma Saunders et Catrin Heledd rendent compte des camps d’Angleterre et du Pays de Galles pendant la Coupe du monde.

De plus, la BBC diffusera des documentaires, des reportages et même des podcasts tout au long du tournoi sur leurs plateformes. La société utilisera également des sites de médias sociaux tels qu’Instagram et TikTok.

Le réseau partage les droits de diffusion au Royaume-Uni avec ITV. Suite à la publication du calendrier complet de la Coupe du monde, les deux sociétés de diffusion se sont partagées les matchs du tournoi.

PHOTO : IMAGO / Sportimage