La BBC relance l’enquête sur Huw Edwards

Il a ajouté: «Ce sera sans aucun doute une période difficile pour beaucoup après quelques jours difficiles. Je tiens à vous assurer que notre préoccupation immédiate est notre devoir de diligence envers toutes les personnes concernées. » Il a été rapporté plus tard que deux membres actuels et un ancien membre du personnel de la BBC avaient affirmé avoir reçu des messages inappropriés d’Edwards. Le lecteur de nouvelles de la BBC Huw Edwards a été identifié par sa femme Vicky Flind comme le présentateur au centre des allégations. Crédit: Reuter Un ancien employé a déclaré avoir reçu des messages tard dans la nuit, y compris des baisers, la BBC Newsnight signalé. Deux personnes qui travaillent toujours pour l’organisation ont déclaré avoir reçu des messages commentant leur apparence physique. L’un d’eux a déclaré qu’ils semblaient flirter et qu’ils avaient été envoyés cette année, a rapporté le programme.

Davie a déclaré à propos de l’enquête interne de la BBC : « Il est important que nous poursuivions maintenant ce travail. Je veux qu’il soit clair que, ce faisant, nous suivrons la procédure régulière. Chargement « Cela reste un ensemble de circonstances très complexes. Comme nous l’avons fait tout au long, notre objectif doit être de naviguer à travers cela avec soin et considération, conformément aux valeurs de la BBC. La BBC est maintenant sous pression pour terminer l’enquête interne le plus rapidement possible. Un porte-parole a déclaré: « La police nous avait précédemment demandé de suspendre nos enquêtes d’établissement des faits et nous allons maintenant poursuivre ce travail, en garantissant une procédure régulière et une évaluation approfondie des faits tout en continuant à être conscients de notre devoir de diligence envers tous. impliqué. »

Les amis d’Edwards ont déclaré qu’il était en colère contre la BBC et Le soleil sur son traitement. Andrew Marr, s’exprimant lors de son émission LBC, a demandé si la BBC s’était « comportée efficacement ou bien ou à juste titre, étant donné que personne n’a décroché le téléphone à Huw Edwards jusqu’à la semaine dernière ». La BBC fait l’objet d’un examen minutieux renouvelé. Crédit: Getty Il s’adressait à Jon Sopel, un ami d’Edwards depuis 35 ans, qui a souligné que le présentateur a été innocenté de toute criminalité par le Met. « Alors qu’est-ce qu’il te reste ? Quelqu’un qui avait une vie personnelle peut-être assez compliquée, quelqu’un qui était aux prises avec certains problèmes. Il ne serait pas le premier à faire ça », a déclaré Sopel. Marr a ajouté : « Et alors ? Nous sommes tous humains, nous avons tous nos fragilités, nous savons tous que Huw a une femme très charmante et très admirée, Vicky Flind, et cinq enfants, donc il y a beaucoup de famille impliquée.

‘L’aile provisoire de Le soleil‘ Plus tôt, sur le Agents de presse podcast, Sopel et Emily Maitlis, tous deux anciens présentateurs de la BBC, ont critiqué la société pour avoir dirigé le bulletin d’information phare du soir de mardi avec une allégation selon laquelle Edwards avait envoyé des messages en ligne « menaçants » à un jeune qu’il avait rencontré via une application de rencontres. Chargement Voir ses propres collègues rapporter une telle histoire n’aura fait qu’augmenter son trouble, ont-ils déclaré. Sopel a accusé BBC News d’agir comme « l’aile provisoire de Le soleil » et a dit d’Edwards: « Je ne peux pas commencer à imaginer le genre de pression, le genre d’angoisse, d’agitation, qui se passe dans sa vie. » Le Nouvelles de six heures a été pris au dépourvu par l’annonce par la femme d’Edwards, faite quelques instants avant la diffusion de l’émission, qu’il était le présentateur de la BBC impliqué.

Sophie Raworth a annoncé à tort qu’Edwards avait démissionné. Elle a également présenté le bulletin en disant que le présentateur faisait face à « encore plus d’allégations de comportement inapproprié », cette fois envers des collègues de la BBC. Cependant, aucune autre référence n’a été faite à ces allégations dans le programme. Sopel a également arrondi sur Jeremy Vine, qui avait précédemment demandé à Edwards de s’identifier publiquement et de mettre fin à la spéculation sur les réseaux sociaux qui signifiait que plusieurs stars avaient été identifiées à tort comme le présentateur impliqué. « Jeremy est un de mes amis, et je ne suis pas d’accord avec lui sur ce point », a-t-il déclaré, ajoutant que Vine devrait « fermer la gueule ».

Parmi les autres présentateurs qui ont exprimé leur sympathie pour Edwards, citons John Simpson, qui a déclaré: «Je suis vraiment désolé pour toutes les personnes impliquées dans cette affaire: pour la famille Edwards, pour les plaignants et pour Huw lui-même. Aucune infraction pénale n’a été commise, c’est donc une tragédie purement personnelle pour toutes les personnes impliquées. Alastair Campbell, l’ancien attaché de presse de Downing Street, a déclaré que lui et Edwards avaient souvent discuté de santé mentale. Campbell a tweeté: «Comme pratiquement tout le monde, je ne sais absolument rien des événements qui ont conduit à la déclaration de la femme de Huw Edwards. Mais je sais qu’il est un excellent diffuseur. Je sais aussi qu’il a une longue histoire de dépression. « La police ayant déclaré qu’aucune mesure ne devait être prise, tout ce qu’il a fait ou n’a pas fait est une affaire pour lui, sa famille et la BBC. » Robert Peston d’ITV a ouvert son programme mercredi avec un hommage à Vicky Flind, l’épouse de Huw Edwards qui est la rédactrice en chef et co-créatrice de Peston.

« Il a été difficile de ressentir ce qu’elle et sa famille ont vécu », a-t-il déclaré, se demandant s’il y avait « un intérêt public à publier l’histoire originale et à la couverture ultérieure » si aucun crime n’a été commis. ‘The Sun’ va coopérer avec la sonde de la BBC Un porte-parole de Le soleil a déclaré : « Les allégations publiées par Le soleil étaient toujours très sérieux. D’autres allégations graves ont émergé ces derniers jours. Il est juste que l’équipe d’enquêtes sur les entreprises de la BBC continue d’enquêter de manière approfondie sur ces questions et les traite de la manière qu’elle juge appropriée. « Le soleil coopérera avec le processus d’enquête interne de la BBC. Nous fournirons à l’équipe de la BBC un dossier confidentiel et expurgé contenant des allégations graves et de grande envergure que nous avons reçues, y compris certaines du personnel de la BBC. « Le soleil n’a pas l’intention de publier d’autres allégations. Nous devons également souligner à nouveau que Le soleil à aucun moment de notre histoire originale n’a allégué de criminalité et n’a également pris la décision de ne nommer ni Edwards ni le jeune impliqué dans les allégations.