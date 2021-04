La BBC a refusé de révéler le nombre de plaintes qu’elle a reçues pour sa couverture répétée de la mort du prince Philip.

La société a été contrainte de lancer un formulaire de plainte en ligne dédié après que des téléspectateurs mécontents se soient heurtés à des émissions hommage mur à mur.

🔵 Lisez notre blog en direct pour les toutes dernières nouvelles sur La mort du prince Philip…

Le prince Philip est décédé vendredi au château de Windsor à l’âge de 99 ans Crédits: Getty Images – Getty

BBC One, BBC Two, BBC Scotland, BBC News et BBC Alba diffusaient tous des flux identiques avec un certain nombre d’émissions programmées retirées.

Samedi, la BBC a de nouveau apporté des changements, avec BBC One présentant une émission spéciale de BBC News sur Philip de 10h à 14h.

En conséquence, des émissions telles que Saturday Kitchen Live, Recipes That Made Me et Football Focus ont été transférées sur BBC Two.

La BBC a plutôt diffusé des émissions spéciales d’information et des émissions hommage sur plusieurs de ses chaînes, y compris HRH The Duke of Edinburgh Remembered ainsi que DEUX diffusions de A Tribute to HRH Duke of Edinburgh.

BBC Four a été suspendu avec des avis indiquant: «Les programmes de BBC Four ont été suspendus. Veuillez passer à BBC One pour un reportage important. »

Il a été révélé plus tard que les téléspectateurs de BBC Two ont plongé de 64% par rapport à la semaine dernière, tandis que ceux de BBC One ont chuté d’environ 6% entre 19 heures et 23 heures vendredi.

Cependant, le nombre exact de personnes qui se sont officiellement plaints de la couverture générale n’a pas été révélé, rapporte le Mail Online.

Dans l’onglet des plaintes de son site Web, le Beeb a déclaré: « Nous recevons des plaintes concernant une trop grande couverture télévisée de la mort de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg.

Certains se sont plaints que la couverture générale de la mort par la BBC était exagérée

La journaliste de la BBC Martine Croxall était visiblement émue en annonçant la triste nouvelle

« Veuillez saisir votre adresse e-mail ci-dessous pour déposer une plainte à ce sujet – nous vous enverrons ensuite la réponse de la BBC dès qu’elle sera disponible. »

Cependant, la BBC ne révélera pas le nombre de plaintes qu’elle a reçues jusqu’à ce qu’elles soient publiées jeudi dans son bulletin de plaintes bimensuel.

Certains téléspectateurs se sont même rendus sur Twitter pour exprimer leur mécontentement, l’un d’eux qualifiant la couverture généralisée de « complètement exagérée ».

Un autre a fait remarquer que le reportage continu qui avait commencé vendredi les mettait « mal à l’aise ».

Cependant, d’autres se sont précipités à la défense de la BBC.

Un éloge partagé pour le radiodiffuseur, en disant: «Je dois rendre hommage à la BBC pour sa couverture du prince Philip.

« Ils ont finalement réussi à capturer l’ambiance du pays. »

La BBC a refusé de commenter les plaintes lorsqu’elle a été contactée par The Sun.

La BBC et ITV ont interrompu la programmation vendredi pour annoncer le décès du duc – décédé à peine deux mois avant son 100e anniversaire.

Sur BBC One, la programmation a été interrompue par un « News Report » spécial avec un écran noir.

La présentatrice Martine Croxall a ensuite déclaré: «Nous interrompons nos programmes habituels pour vous faire une annonce importante.

« Il y a peu de temps, le palais de Buckingham a annoncé la mort de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg. »

L’hymne national a ensuite été joué en signe de respect.

Pendant ce temps, sur ITV, This Morning a été abruptement décollé après la mort du prince Philip.

La BBC a pris la décision de suspendre toutes les émissions non nouvelles et a plutôt diffusé des programmes spéciaux concernant le regretté Prince tout au long de la journée.

La couverture continue signifiait que la finale très attendue de MasterChef, qui devait être diffusée sur BBC One, n’a pas été diffusée.

Les stations de radio de la BBC ont également immédiatement interrompu les émissions avec la nouvelle de sa mort.

La BBC a déclaré vendredi: « Avec la triste nouvelle de la mort de SAR le prince Philip, il y a maintenant une couverture spéciale sur tous les réseaux de la BBC pour marquer sa vie de service public extraordinaire et la programmation prévue a été suspendue. »