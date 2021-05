La BBC refuse de confirmer ou de nier s’il y aura une septième série de Line of Duty

LA BBC refuse de dire si une septième série du drame policier était alignée après que le flic courbé Ian Buckells ait été démasqué sous le nom de H.

Environ 11 millions de personnes ont été à l’écoute de la grande révélation qui a laissé beaucoup de gens se gratter la tête.

BBC

La BBC a refusé de confirmer ou de nier s'il y aura une autre série de Line of Duty

Pendant ce temps, le créateur de l’émission Jed Mercurio, ainsi que les stars Vicky McClure et Martin Compston, semblaient laisser entendre que c’était fini.

Quelques heures avant l’épisode final très attendu, McClure, 37 ans, a tweeté: «Veuillez excuser le message légèrement trop émotionnel, mais ça a été une période assez surréaliste! À présent . . . Concluons ceci.

Mercurio, 55 ans, a ajouté: «Travailler avec Vicky McClure, Martin Compston (et) Adrian Dunbar a été le point culminant de ma carrière. Merci au reste de la distribution, à nos brillantes équipes et à l’équipe de production pendant six saisons incroyables.

Compston, 36 ans, a tweeté: «Cela fait quelques semaines folles et dix ans mentalement. Un travail de toute une vie rendu possible uniquement par les fans qui s’accordent série après série. Je ne peux pas vous remercier tous assez. Des réponses à venir? Certainement. »

The Sun comprend que Compston, qui joue le policier anti-corruption AC-12 Det Insp Steve Arnott, a signé un accord de deux séries dont il n’est qu’à mi-chemin. Dans tout le pays, les fans ont été collés à leur télé à 21 heures, avec des prévisions des chiffres de visionnage les plus élevés depuis la première série de Line of Duty a été projetée en 2012.

De nombreuses soirées de visionnage en ligne organisées et certains pubs ont même montré l’action.

Le surintendant de dét. Bungling Ian Buckells, interprété par Nigel Boyle, se cache à la vue depuis des années.

Le surintendant Ted Hastings, joué par Adrian Dunbar, semblait parler au nom de la nation en exprimant à quel point il était anti-climax que Buckells était le méchant.

BBC

Le quatrième homme Ian Buckells renverse les haricots

Dans une interview avec le flic corrompu, le chef de l’AC-12 a déclaré: «Tout le temps, nous étions assis ici à penser que nous poursuivions un cerveau criminel, mais non. . . votre corruption a été prise pour de l’incompétence.

«Au fur et à mesure que vous vous frayiez un chemin dans les rangs, il n’y avait rien vers quoi vous ne voudriez pas vous tourner tant que le prix était correct, c’est le haut et le bas.

« Vous avez bien gravi les échelons, laissant derrière vous une traînée de gaffes, comment certaines personnes peuvent échouer à la croyance des mendiants. »

La torsion a soulevé la perspective de plus de cuivres corrompus qui n’ont pas encore été révélés. Mercurio et la BBC avaient précédemment déclaré qu’ils préféreraient attendre la réaction du public avant de décider d’écrire plus d’épisodes.

BBC

Le surintendant de dét. Bungling Ian Buckells est joué par Nigel Boyle

La sixième série de Line of Duty a mis un certain nombre de suspects dans le cadre.

Ils comprenaient le surintendant en chef du détective Patricia Carmichael, joué par Anna Maxwell Martin; le chef de la police Philip Osborne, joué par Owen Teale, et l’inspecteur en chef à la retraite Marcus Thurwell, joué par James Nesbitt.

Mais Carmichael a pris une banquette arrière, Osborne a été à peine vu et il a été confirmé que Thurwell était mort dans sa villa espagnole.

Au lieu de cela, AC-12 a déduit que Buckells était leur homme après avoir découvert qu’il avait mal orthographié le mot à plusieurs reprises comme «définitivement» à la fois dans ses rapports de police et dans les communications sur ordinateur portable avec les chefs de gangs.

Pennsylvanie

Créateur de Line Of Duty Jed Mercurio

Ils ont également découvert qu’il avait une société clandestine dans les îles Caïmans avec 3 millions de livres sterling en banque.

L’inspecteur-détective Fleming a déclaré: «J’ai travaillé avec vous trois fois maintenant.

«C’était toujours les mêmes costumes de merde, les voitures de papa, je veux dire que vous ne mettez jamais votre main dans votre poche quand c’était votre tour.

Le surintendant Hastings a estimé: «Au fil des ans, nous avons enquêté sur toutes sortes de motifs, mais le motif le plus banal et le plus bas de tous est tout simplement la cupidité.

BBC

Vicky McClure et Martin Compston semblaient laisser entendre que le spectacle était terminé

Le point culminant était en contradiction avec le scénario complexe mettant en vedette le meurtre de la journaliste d’investigation Gail Vella et des sondes bâclées dans les réseaux pédophiles VIP.

Buckells a révélé qu’il y avait plusieurs groupes dissidents de l’OCG et a déclaré: «Je ne fais que transmettre les ordres.

Hit show Buckells sous l’attente Alors nous étions là, obligés par Covid de rester à la maison et de nous enchaîner à la télévision pendant des mois. Puis vint le nouveau Line of Duty, qui nous colla un peu plus longtemps à notre télé. Et nous étions heureux d’obliger, car nous savions que nous aurions un nouvel acronyme (Chis), quelques explosions du passé et une longue lignée de Ted-isms. La sixième série était également très prometteuse lorsqu’elle a finalement décollé après l’épisode trois. Malheureusement, Kelly Macdonald en tant que cuivre plié central était une déception. Et il y avait des personnages sans fin, des intrigues et des sous-intrigues qui ont surgi, pour disparaître tout aussi rapidement. Mais le plus grand crime a été la révélation de The Fourth Man. Dans un mouvement qui était tout à fait prévisible, mais toujours une surprise décevante, nous avons été gênés par Ian Buckells. Après neuf ans d’attente, nous avions besoin de Norman Bates. Ce que nous avons obtenu, c’est Norman Wisdom. Par Rod McPhee





Questions encore en suspens

Une multitude de questions sont restées sans réponse par la finale de Line of Duty d’hier soir, qui a laissé les fans loin de «sucer le diesel».

Ont-ils été laissés ouverts pour une septième saison? Seul le temps le dira. Mais pour l’instant, nous voulons savoir…

BBC

Les héros de l'AC-12 Kate Fleming et Steve Arnott

Est-ce que la romance est dans l’air pour Kate Fleming et Steve Arnott? Les deux héros AC-12 se ressemblent plus que jamais – ils ont maintenant le plus besoin l’un de l’autre.

Le surintendant Hastings fera-t-il appel contre sa retraite forcée? Nous savions qu’il ne voulait pas qu’on lui montre la porte, mais il semblait qu’il avait abandonné le combat. Il vient de triompher dans sa plus grande affaire de tous les temps, donc Ted sait qu’il a de bonnes raisons de conserver son emploi – et l’AC-12 dans sa forme actuelle.

BBC

Le surintendant en chef Carmichael peut utiliser les aveux de Ted contre lui

QUE fera le surintendant en chef Carmichael des aveux de Ted?

Le surintendant Hastings est entré dans le bureau de ses patrons et a admis qu’il avait dit aux criminels qu’ils avaient un policier en civil au milieu d’eux, ce qui a conduit au meurtre de l’inspecteur-détective John Corbett.

Elle pouvait voir qu’il est un homme honorable et l’enterrer – ou elle pourrait l’utiliser plus tard contre lui comme arme ultime.

À quel point le chef de police Philip Osborne est-il douteux? Nous savons que c’est un menteur intrigant qui ne recule devant rien pour obtenir le pouvoir. Mais maintenant, nous avons découvert qu’il n’est pas le quatrième homme que l’AC-12 a chassé, cela signifie-t-il qu’il n’est pas aussi louche? Ou Buckells pourrait-il être un intermédiaire, avec lui tirant les ficelles?

BBC

La veuve de John Corbett est restée pour la saison 6 – quelle était sa pertinence?

QUEL est le problème avec la veuve de John Corbett? Elle a été largement intégrée au scénario de la sixième série, après avoir été présentée aux téléspectateurs de la cinquième série. Sa pertinence doit être expliquée.

QU’arrivera-t-il à Buckells? Obtiendra-t-il la protection des témoins et l’immunité de poursuites? Si cela ne se produit pas, il pourrait finir par être jugé pour ses crimes. Mais s’il est libéré, il sera probablement évincé. Donnera-t-il suffisamment d’informations pour permettre à l’AC-12 de poursuivre ses recherches, ou de garder schtum?

QUI sont les maîtres criminels maintenant? Buckells a déclaré que le meilleur chien était Tommy Hunter, mais il est mort. Donc, si Buckells était un intermédiaire, quel gangster tirait ses ficelles? Ce doit être un personnage majeur étant donné la longue lignée de crimes graves.