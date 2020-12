La BBC a été accusée hier de gaspiller de l’argent après avoir été révélée avoir dépensé 83575 £ en thés et cafés en un an.

Cela signifie que les grandes stars sur des contrats lucratifs ainsi que le personnel ordinaire apprécient des boissons chaudes sur le payeur des frais de licence.

La société a dépensé 51 683 £ en café instantané et 31 892 £ en sachets de thé entre novembre de l’année dernière et octobre.

Les chiffres sont apparus après une demande d’accès à l’information. Celles pour d’autres boissons chaudes comme les thés aux fruits ou le café frais n’ont pas été révélées.

La BBC a déclaré qu’elle s’efforçait de trouver un bon rapport qualité-prix.

Mais les critiques disent que les détenteurs d’une licence de télévision – qui paient 157,50 £ par an – ne devraient pas avoir à financer des boissons gratuites pour son personnel bien rémunéré.

Jeremy Hutton de la TaxPayers ‘Alliance a déclaré: «La BBC s’est retrouvée dans l’eau chaude avec les payeurs de droits de licence.

«De nombreux employés du secteur public paient leurs propres boissons chaudes – il n’y a aucune raison pour que le Beeb reçoive un traitement spécial.

« Il est grand temps que la société cesse de gaspiller de l’argent et s’attende à ce que les contribuables les renflouent. »

La BBC a révoqué les licences de télévision gratuites pour la plupart des plus de 75 ans en août, accusant les ministres de ne pas fournir suffisamment de financement.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: « Nous travaillons toujours pour garantir l’optimisation des ressources.

«Ces coûts font partie d’un contrat de restauration plus large qui couvre l’ensemble de notre personnel britannique.

Les meilleurs revenus Lineker et Ball bank respectivement 1 350 000 £ et 1 364 999 £, tandis que le présentateur de Radio 1 Greg James gagne entre 275 000 £ et 279 999 £.

Cela vient après qu’il ait été révélé en octobre que le Beeb avait dépensé 125000 £ sur l’alcool au cours des quatre dernières années, dont 74000 £ sur le vin et 34000 £ sur la bière et le cidre.