La BBC recherche un nouveau format ambitieux de série de divertissement factuel et historique en provenance d’Écosse

Les fournisseurs basés en Écosse sont invités à proposer des idées pour la prochaine série factuelle et historique à grande échelle, ambitieuse et haut de gamme, dans le cadre de l’engagement de la BBC à accroître la représentation à travers ses services et à proposer une programmation de qualité à fort impact à tous les publics à travers le Royaume-Uni.

Lors d’une réunion d’information tenue à Glasgow, la BBC Scotland et les commissaires du réseau, ainsi que Screen Scotland, ont présenté leurs plans visant à cofinancer le développement et la production de séries de retour ou de séries uniques enracinées en Écosse mais avec un traitement narratif et créatif, qui trouveront un écho. avec les audiences du réseau. Des titres capables de capter l’attention avec originalité et actualité et pouvant être diffusés sur BBC One ou Two tout en trouvant un large public sur iPlayer sont recherchés.

S’exprimant lors de l’événement, Louise Thornton, responsable des mises en service pour BBC Scotland, a déclaré : « Notre stratégie de co-commande avec des collègues du réseau et notre partenariat avec Screen Scotland nous permettent d’offrir cette opportunité passionnante aux fournisseurs basés en Écosse. Nous avons une solide expérience qui reflète l’Écosse à travers une narration puissante et innovante dans tous les genres. Nous savons donc que le talent est là pour donner vie à la prochaine évolution en matière de divertissement factuel et de programmation historique. Nous nous engageons à poursuivre nos efforts pour investir dans un contenu ambitieux et de qualité destiné au public non seulement en Écosse mais à travers le Royaume-Uni et le monde et nous sommes ravis de voir quelles idées nous viennent.

Catherine Catton ; Le responsable de la mise en service du divertissement factuel déclare : « Je suis ravi que nous travaillions avec BBC Scotland et Screen Scotland sur cette initiative visant à trouver le prochain format de divertissement factuel amusant. C’est une excellente opportunité d’exploiter tout le talent et la créativité d’Écosse et j’ai hâte de voir les idées avancées.

Jack Bootle ; Le responsable du Commissioning Specialist Factual ajoute : « J’ai hâte de collaborer avec BBC Scotland et Screen Scotland sur cette initiative. C’est une façon vraiment passionnante de créer du contenu qui, je le sais, captivera le public à travers le Royaume-Uni.

Parlant de l’initiative; Dani Carlaw, responsable de Unscripted chez Screen Scotland, déclare : « L’opportunité pour l’Écosse de proposer un contenu dynamique et créatif dans le domaine du divertissement factuel et de l’histoire est une opportunité que Screen Scotland s’engage à défendre à travers ces initiatives. J’ai hâte de voir nos solides fournisseurs basés en Écosse relever ce défi opportun pour captiver des publics du monde entier et améliorer la croissance des activités et du marché de notre secteur des écrans.

À partir des candidatures, les fournisseurs seront sélectionnés et financés pour développer leurs idées avant que la décision finale sur les commandes ne soit prise pour chaque genre.

Cette annonce fait partie de la stratégie Across the UK de la BBC, qui vise à se rapprocher du public pour mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du Royaume-Uni.

Des détails complets décrivant la portée et les critères de chaque genre peuvent être trouvés sur le Site Web de mise en service de la BBC.

DH4