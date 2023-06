La BBC publie un premier regard sur Jodie Whittaker dans la deuxième série de Time – alors que le favori des fans revient

LA BBC a taquiné les fans en publiant une nouvelle image de Jodie Whittaker dans la deuxième saison du thriller graveleux Time.

La star de Doctor Who doit apparaître dans la deuxième sortie de la série, la première saison mettant en vedette Sean Bean et Stephen Graham.

Bbc

Bbc

Jodie s’est régénérée du Time Lord pour jouer dans l’émission Time de la BBC[/caption]

Le scénariste Jimmy McGovern a écrit la saison 1 de Time avec lui en faisant appel à Helen Black, scénariste de Life and Death in the Warehouse nominé aux BAFTA, pour écrire la saison 2.

La deuxième sortie de l’émission comprend trois épisodes d’une heure et sera réalisée par Andrea Harkin, la réalisatrice derrière Les Confessions de Frannie Langton et Le Procès de Christine Keeler.

Il est réalisé par BBC Studios et coproduit par BritBox International pour l’Amérique du Nord.

Jodie dirige le casting de ce cycle qui se déroule dans une prison pour femmes.

Précédemment annoncé pour rejoindre l’ancien Time Lord Jodie dans la série, l’acteur des Silent Twins Tamara Lawrance, la sensation de The Last of Us Bella Ramsey avec Siobhan Finneran de Downton Abbey revenant en tant qu’aumônière de prison préférée de la première série Marie-Louise.

En plus des talents d’acteur déjà présentés, la BBC a annoncé aujourd’hui que de nouveaux talents se joindraient à la série.

Sophie Willan, lauréate du BAFTA d’Alma Not Normal, rejoindra Jodie avec Julie Graham des Shetland, Alicia Forde de Waterloo Road, Lisa Millett de Robin Hood et Faye McKeever de The Responder.

L’annonce du casting est complétée par Kayla Meikle de The Girl Before, James Corrigan de This Is Going to Hurt, Nicholas Nunn de SAS Rogue Heroes et Maimuna Memon de Unforgotten.

Le synopsis de l’émission se lit comme suit : « Raconté à travers l’objectif de trois détenues très différentes, Time est une représentation émouvante et à fort enjeu de la vie à l’intérieur d’une prison pour femmes.

« En arrivant à la prison de Carlingford le même jour, Kelsey (Bella Ramsey), Orla (Jodie Whittaker) et Abi (Tamara Lawrance) sont jetées ensemble pour affronter un monde inconnu. Mais même avec la menace omniprésente de la violence dans ses murs, ils découvrent qu’un sens inattendu de la communauté et une compréhension partagée pourraient encore être possibles.

La première série chronologique est disponible en streaming sur BBC iPlayer. La deuxième série arrive bientôt sur BBC One et iPlayer.

Alamy

Jodie est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à jouer à Doctor Who[/caption] Getty

Jodie rejoint la liste des talents apparaissant dans la série tels que Sean Bean et Stephen Graham qui sont apparus dans la première saison[/caption]