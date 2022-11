La BBC prépare une nouvelle version de The Apprentice – et elle pourrait comporter un changement majeur

LES créateurs de The Apprentice ont envisagé un nouveau spin-off de la série – et il se peut qu’il ne soit pas dirigé par LORD SUGAR.

Au lieu des types d’entreprises semi-établies habituelles, il mettrait en vedette de jeunes techniciens du millénaire à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine sur la nouvelle version du concours à succès BBC1.

Le nouveau spin-off Apprentice pourrait ne pas être dirigé par Lord Sugar[/caption]

Cela conduirait à un autre changement notable dans le format – car ils ne seraient pas tenus de revêtir les costumes et les robes de soirée habituels que nous avons l’habitude de porter.

Un initié de la télévision a déclaré: «Bien sûr, Lord Sugar serait la première pensée automatique lors du développement de tout type d’émission britannique relative à The Apprentice.

“Mais les penseurs du ciel bleu de la société de production Naked ont joué avec l’idée que quelqu’un d’autre embauche et licencie dans la nouvelle version.

“Et que quelqu’un pourrait être un individu plus proche de l’âge des participants et avoir plus d’expérience dans le monde technologique des années 2020.”

Les créateurs de l’émission sont toujours à la recherche de nouvelles façons de garder le format frais et actuel, y compris les retombées.

Jusqu’à présent, l’émission BBC1 a eu différentes versions mettant en vedette des enfants et des célébrités, ainsi que The Apprentice: You’re Fired on BBC2.

Mais l’émission est désormais sur nos écrans depuis 2005, période durant laquelle les « assistants » qui ont accompagné Lord Sugar ont changé à plusieurs reprises.

Bien qu’il revienne au retour de l’émission l’année prochaine avec deux candidats supplémentaires ajoutés à la programmation.





Tim Campbell et Karren Brady sont également de retour pour surveiller les deux groupes de magnats en herbe et feront bien sûr rapport à Lord Sugar.

Je doute que quiconque oserait le virer s’ils faisaient décoller cette nouvelle émission.

ET JOE’S FAR CRY DE SI

Joe Thomas a fait des efforts impressionnants pour éviter d’être catalogué comme Simon Cooper de The Inbetweeners.

Pour son rôle actuel, il a enfilé des prothèses complètes pour jouer un extraterrestre.

Joe Thomas joue aux côtés d’Amanda Abbington de Sherlock Holmes et de l’ancienne star de Corrie Georgia May Foote dans We Are Not Alone, une comédie qui se déroule après l’invasion de la Terre[/caption]

Il joue aux côtés d’Amanda Abbington de Sherlock Holmes et de l’ancienne star de Corrie Georgia May Foote dans We Are Not Alone, une comédie qui se déroule après l’invasion de la Terre.

Joe m’a dit : « On oublie souvent que le maquillage est en place. . .

« Vous consultez votre téléphone et vous dites : « Vous devez utiliser mon conseiller financier ». Ouais, il est vraiment bon. Je te donnerai son numéro’.

« Ensuite, vous vous souvenez que vous êtes habillé en extraterrestre.

« Vous avez constamment ces moments. Ainsi, toutes les petites conversations humaines deviennent complètement ridicules.

Regardez le plaisir ce soir à 21h sur Dave.

Grace rentre

VOUS n’obtenez pas beaucoup mieux qu’un buffet riche en glucides – et c’est quelque chose avec lequel même la critique de restaurant Grace Dent peut être d’accord.

Tant et si bien que l’écrivain et critique gastronomique a consacré une nouvelle émission télévisée au concept.

Parlant de Million Dollar Buffet, Grace m’a dit : « Nous examinons les buffets du monde entier.

A Vegas, nous sommes allés au Caesars Palace.

Ces buffets paient 80 ou 90 dollars et il y a 250 plats différents et les meilleurs fruits de mer !

Elle a ajouté: «Mon cœur gonfle quand il y a une salle de réception avec un buffet de plats délicieux.

«Cela me ramène à être une petite fille et vous allez chez votre tante et elle a beaucoup de morceaux de M&S. C’est comme si vous étiez un enfant dans une confiserie.

Maura plus joyeuse

Maura Higgins fête son anniversaire dans un bikini étriqué et montre à Joey Essex ce qu’il manque.

La beauté de Love Island, qui est apparue dans l’émission ITV en 2019, profite du soleil aux Maldives après avoir eu 32 ans vendredi.

Bien qu’elle ait embrassé la star de la télé-réalité Joey lors d’une fête du showbiz le mois dernier, Maura est partie pour une escapade de luxe avec une copine.

Maura et Joey auraient échangé leurs numéros et prévu d’aller à un rendez-vous, seulement pour que Joey se rapproche de sa partenaire de Dancing On Ice, Vanessa Bauer.

Ils ont été photographiés avec un look n-ice et confortable lors des répétitions de la série qui débute en janvier.

Maura ne semble pas gênée par le froid. . . elle s’amuse trop à gambader sur une plage des Maldives.

Louis est à surveiller

IL monte haut après une autre série à succès impliquant d’énormes noms comme Judi Dench et Rita Ora.

Mais le réalisateur de documentaires primé Louis Theroux n’a pas laissé cela lui monter à la tête.

Louis Theroux a admis qu’il porte toujours une montre à 10 £ d’Argos[/caption]

L’homme de la BBC a admis qu’il portait toujours une montre à 10 £ d’Argos.

Il a dit : « Je ne veux pas de voiture flash, je ne veux pas de vêtements flash, je veux être anti-flash.

“Comme ma montre. Hier soir, ma femme me disait : “Peut-être qu’il est temps d’acheter une nouvelle montre ?” C’est un Casio. C’est un F91W. Ceux-ci coûtent environ 10 £, 15 £ – vous pouvez les obtenir chez Argos.

« C’est complètement fiable. La seule chose qui va dessus, c’est la sangle.

Mais il a admis qu’il pensait devoir essayer de dissimuler son manque d’ambition.

En discutant sur le podcast The Diary Of A CEO, Louis a ajouté: “J’essaie de me pencher pour être le gars qui ne montre pas ce qu’il est” pas un show off “.”

Sharron heureux de redémarrer

ALORS que Sharron Davies sera toujours mieux connue en tant que nageuse olympique, d’autres se souviendront peut-être de son temps en tant qu’Amazone – l’une des Gladiators superfit d’ITV de l’apogée de l’émission des années 90.

Mais elle n’a pas toujours été fan de la nature superficielle de la série et espère que la BBC apportera des changements avec son redémarrage l’année prochaine.

Elle m’a dit : « J’ai travaillé très dur pour être Sharron Davies la nageuse olympique, mais pendant un certain temps pour la jeune génération, j’étais Amazone.

« C’était vraiment difficile parce qu’en ce qui me concerne, c’est beaucoup plus difficile d’être médaillé olympique que d’être gladiateur.

«Gladiators était vraiment amusant, mais c’était une émission de télévision, un divertissement.

“Ils étaient plus intéressés à s’assurer que nous avions beaucoup de temps pour les cheveux et le maquillage et moins de temps pour nous entraîner sur les jeux.”

Sharron croit que la renaissance est une chance d’éduquer les jeunes.

Elle a déclaré: «Je m’inquiète des enfants ces jours-ci assis avec leurs tablettes et des jeunes inactifs.

“Je pense que peut-être avec le nouveau spectacle Gladiators, c’est la façon dont nous pouvons essayer d’éduquer les jeunes sur la forme physique et la bonne alimentation.”