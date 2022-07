La BBC paiera des “dommages et intérêts substantiels” au prince William, l’ex-nounou du prince Harry pour une interview “trompeuse”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince William et le prince Harry, ainsi que leur père, le prince Charles, ont reçu des excuses publiques du directeur général de la BBC, Tim Davie, pour la tristement célèbre interview de leur mère, la princesse Diana, en 1995.

Le défunt royal a été interviewé par le journaliste Martin Bashir pour l’émission “Panorama” du réseau. Une enquête indépendante menée par Lord Dyson a conclu que le radiodiffuseur public “n’a pas respecté les normes élevées d’intégrité et de transparence qui sont sa marque de fabrique”. Le rapport a également révélé que Bashir avait utilisé un “comportement trompeur” pour accéder à Diana, notamment en falsifiant prétendument des documents.

L’une des méthodes utilisées pour accéder à Diana comprenait l’allégation selon laquelle l’ancienne nounou de William et Harry, Alexandra Pettifer, également connue sous le nom de Tiggy Legge-Bourke, avait eu une liaison avec Charles. Pettifer a ensuite déposé une plainte en diffamation devant la Haute Cour de Londres, qu’elle a remportée mardi.

Après la décision, Davie a publié une déclaration.

“Après la publication du rapport Dyson l’année dernière, nous avons travaillé avec ceux qui ont souffert des tactiques trompeuses utilisées par la BBC dans le cadre de son entretien avec Diana, princesse de Galles pour le programme “Panorama” en 1995, y compris le des questions qui ont été mentionnées au tribunal aujourd’hui concernant Mlle Tiggy Legge-Bourke, maintenant Mme Alexandra Pettifer”, lit-on dans le communiqué.

“La BBC a accepté de verser des dommages-intérêts substantiels à Mme Pettifer et je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle, auprès du prince de Galles. [Charles]et aux ducs de Cambridge [William] et Sussex [Harry]pour la façon dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur toute leur vie”, a expliqué Davie.

“C’est un grand regret que la BBC n’ait pas découvert les faits immédiatement après le programme alors qu’il y avait des signes avant-coureurs indiquant que l’interview aurait pu être obtenue de manière inappropriée”, poursuit le communiqué. “Au lieu de cela, comme l’a dit le duc de Cambridge lui-même, la BBC n’a pas posé les questions difficiles. Si nous avions fait notre travail correctement, la princesse Diana aurait su la vérité de son vivant. Nous l’avons laissé tomber, ainsi que la famille royale et notre public.

“Maintenant que nous connaissons la manière choquante dont l’interview a été obtenue, j’ai décidé que la BBC ne diffuserait plus jamais l’émission ; nous ne l’autoriserons pas non plus en tout ou en partie à d’autres diffuseurs. Cela reste bien sûr une partie du dossier historique et il peut y avoir des occasions à l’avenir où il sera justifié pour la BBC d’utiliser de courts extraits à des fins journalistiques, mais ceux-ci seront rares et devront être convenus au niveau du Comité exécutif et placés dans le contexte complet de ce que nous sais maintenant comment l’entretien a été obtenu. J’exhorte les autres à faire preuve de la même retenue.

En mai 2021, Bashir a déclaré qu’il était “profondément désolé”, mais a nié que l’interview soit responsable de tout préjudice causé à Diana.

“Je n’ai jamais voulu faire de mal à Diana de quelque manière que ce soit et je ne crois pas que nous l’ayons fait”, a déclaré le journaliste au Sunday Times. “Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était comme elle le voulait, depuis le moment où elle a voulu alerter le palais, jusqu’au moment où elle a été diffusée, jusqu’à son contenu… Ma famille et moi l’aimions.”

Le rapport a conclu que Bashir “a commandé de faux relevés bancaires” qui lui ont permis d’avoir accès à Diana en trompant son frère, Charles Spencer, pour organiser une réunion au cours de laquelle Diana a ensuite été persuadée de participer à l’interview de 1995.

Bashir a admis avoir montré à Spencer les faux documents, pour lesquels il a dit qu’il était “profondément désolé”, mais les affirmations n’avaient “aucune incidence” sur Diana ou l’interview.

Diana a déclaré lors de l’interview qu’il y avait “trois d’entre nous dans ce mariage, donc il y avait un peu de monde”. Suite aux révélations, la reine Elizabeth II a publié une déclaration recommandant à Diana et au prince Charles de demander le divorce. Le mariage a officiellement pris fin le 28 août 1996. Le 31 août 1997, Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris alors qu’elle était poursuivie par les paparazzi. Elle avait 36 ​​ans.

Les fils de Diana ont tous deux suggéré que l’interview de Bashir avait directement contribué à la mort prématurée de la princesse de Galles.

“L’interview a été une contribution majeure à l’aggravation de la relation de mes parents et a depuis blessé d’innombrables autres personnes”, a précédemment déclaré William, 40 ans, dans une déclaration vidéo. “Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle. Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et les préoccupations soulevées pour la première fois dans 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée.”

Harry a fait écho aux commentaires de son frère dans une déclaration séparée, notant que “l’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie”.

“Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé”, a ajouté l’homme de 37 ans. “En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. Rappelons-nous qui elle était et ce qu’elle représentait.”

Bashir a depuis démissionné de son rôle de rédacteur en chef de la BBC sur la religion et a publié une déclaration s’excusant pour sa conduite. Le directeur des nouvelles et des affaires courantes de la BBC à l’époque, Tony Hall, s’est également retiré à la suite de l’enquête.