La BBC ne diffusera “jamais” l’interview “Panorama” de la princesse Diana, exhorte les diffuseurs à suivre

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, s’est engagé à “ne plus jamais” diffuser l’interview “Panorama” de la princesse Diana sur le réseau et a exhorté les autres diffuseurs à emboîter le pas.

Diana a été interviewée par le journaliste Martin Bashir il y a 27 ans pour l’émission “Panorama” du réseau. Une enquête indépendante menée par Lord Dyson a révélé que le radiodiffuseur public “n’avait pas respecté les normes élevées d’intégrité et de transparence qui sont sa marque de fabrique”. Le rapport a également révélé que Bashir avait utilisé un “comportement trompeur” pour accéder à Diana, notamment en falsifiant prétendument des documents.

“Maintenant que nous connaissons la manière choquante dont l’interview a été obtenue, j’ai décidé que la BBC ne diffuserait plus jamais l’émission ; nous ne l’autoriserons pas non plus en tout ou en partie à d’autres diffuseurs”, a commencé le communiqué.

“Cela reste bien sûr une partie du dossier historique et il peut y avoir des occasions à l’avenir où il sera justifié pour la BBC d’utiliser de courts extraits à des fins journalistiques, mais ceux-ci seront rares et devront être convenus à niveau du Comité exécutif et mis dans le contexte complet de ce que nous savons maintenant sur la manière dont l’entretien a été obtenu.

“J’exhorte les autres à faire preuve de la même retenue”, a conclu Davie.

Jeudi, Davie a présenté des excuses publiques au prince Charles et à ses fils, le prince William et le prince Harry.

Sa déclaration intervient alors que l’ancienne nounou de William, Alexandra Pettifer, anciennement connue sous le nom de Tiggy Legge-Bourke, a reçu une compensation pour des allégations “fausses et malveillantes” selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec Charles en 1995.

Après la décision, Davie a publié une déclaration.

“Après la publication du rapport Dyson l’année dernière, nous avons travaillé avec ceux qui ont souffert des tactiques trompeuses utilisées par la BBC dans le cadre de son entretien avec Diana, princesse de Galles pour le programme “Panorama” en 1995, y compris le des questions qui ont été mentionnées au tribunal aujourd’hui concernant Mlle Tiggy Legge-Bourke, maintenant Mme Alexandra Pettifer”, lit-on dans le communiqué.

“La BBC a accepté de verser des dommages-intérêts substantiels à Mme Pettifer et je voudrais profiter de cette occasion pour m’excuser publiquement auprès d’elle, auprès du prince de Galles. [Charles]et aux ducs de Cambridge [William] et Sussex [Harry ] pour la façon dont la princesse Diana a été trompée et l’impact qui en a résulté sur toute leur vie”, a expliqué Davie.

Le diffuseur avait précédemment rendu le prix BAFTA qu’il avait remporté pour l’interview, qui avait recueilli 23 millions de vues en novembre 1995.

William a été franc dans le passé sur la façon dont l’entretien avec sa défunte mère a été obtenu.

“Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, sa paranoïa et son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle”, a-t-il déclaré.

En mai 2021, Bashir a déclaré qu’il était “profondément désolé”, mais a nié que l’interview soit responsable de tout préjudice causé à Diana.

“Je n’ai jamais voulu faire de mal à Diana de quelque manière que ce soit et je ne crois pas que nous l’ayons fait”, a déclaré le journaliste au Sunday Times. “Tout ce que nous avons fait concernant l’interview était comme elle le voulait, depuis le moment où elle a voulu alerter le palais, jusqu’à sa diffusion, jusqu’à son contenu… Ma famille et moi l’aimions.”

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.