La BBC a lancé un avertissement de « langage discriminatoire » avant de diffuser le film de 1971 sur l’armée du père.

La BBC a diffusé le film avec l’avertissement que certains téléspectateurs peuvent le trouver « offensant », incitant les fans indignés à appeler à la coentreprise pour « arrêter de créer des problèmes quand il n’y en a pas ».

Le film de 1971 dépeint le peloton bien-aimé de Home Guard lors d’un exercice d’entraînement et présente des références aux nazis ainsi qu’une ligne appelant les Français « grenouilles ».

Le caporal suppléant Jones – joué par Clive Dunn – prononce la plaisanterie emblématique «ils ne les aiment pas» dans le film.

La BBC a émis un avertissement avant la diffusion du film, disant que certaines parties du classique pourraient offenser.

Les téléspectateurs qui sont allés regarder le film sur l’iPlayer de la BBC ont été frappés par un avertissement: «Contient un langage discriminatoire que certains peuvent trouver offensant».

Des téléspectateurs furieux se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration à la BBC.

Gavin Moffitt a déclaré: « Un avertissement de « langage discriminatoire » dans le film original de l’armée de papa sur BBC2? À quoi le monde est-il arrivé?

Abigail Cobley a ajouté: « BBC 2 présentant le film de 1971 de l’armée de papa comme ayant un « langage discriminatoire ». Woah!

« En tant que grand fan de l’armée de papa, j’aimerais savoir quelles lignes exactement! Arrêtez de faire des problèmes quand il n’y en a pas!

Un autre téléspectateur a déclaré: « Avant l’armée de papa, la BBC a averti que nous pourrions être offensés par certains des termes et termes discriminatoires utilisés!

« L’armée de papa est un trésor national alors que la BBC est une honte nationale. »

John Sands a écrit: « La BBC a mis en garde avant le film de l’Armée du père selon lequel il contenait un langage discriminatoire qui pourrait offenser certains téléspectateurs. Je désespère!

Un autre fan a ajouté: « L’annonceur de la continuité de la BBC présente le film Dad’s Army de la manière la plus BBC jamais vue.

« Peut contenir un langage discriminatoire que certains peuvent trouver offensant. »

«Vous voulez dire comme de la chasse aux nazis?

Lee Hodgson a ajouté: « Alors l’armée de papa est maintenant discriminatoire? Est-ce pour cela que nous payons nos frais de licence?

La BBC a mis en garde une série de programmes classiques d’antan dans le sillage du mouvement Black Lives Matters – notamment High Hopes, The League Of Gentlemen et The Mighty Boosh.

L’année dernière, la BBC a été accusée d’avoir « poussé trop loin le politiquement correct » en supprimant des émissions comme Little Britain et Fawlty Towers d’iPlayer par crainte d’offenser les téléspectateurs modernes.

Dans le sillage du mouvement BLM, la BBC a supprimé des épisodes de la comédie Little Britain (photo) de ses serveurs

Le ministre des Médias, John Whittingdale, a déclaré que si certains programmes des années 60 sont « totalement inacceptables », abandonner les classiques de la comédie qui étaient « toujours largement appréciés » était la mauvaise décision.

Avec David Walliams et Matt Lucas, Little Britain a longtemps été critiqué pour sa représentation de personnages noirs et asiatiques par les comédiens blancs, ainsi que par des personnages gays et handicapés.

Un porte-parole de la BBC a déclaré qu’il avait pris la décision de supprimer l’émission car « les temps ont changé » depuis la première diffusion de la comédie en 2003.