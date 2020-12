Les téléspectateurs se sont plaints à la BBC après que son service festif Carols From King’s n’ait pas présenté un seul choriste non blanc.

Aucun des 13 chanteurs de l’émission, diffusée sur BBC2 la veille de Noël, ne semblait appartenir à une minorité ethnique.

Les choristes ont été sélectionnés par leur école, le King’s College de l’Université de Cambridge.

Un spectateur a déclaré dimanche au Mail: « Tous les jeunes choristes étaient blancs. J’ai des petits-enfants métis et j’ai été consterné.

Les téléspectateurs se sont plaints à la BBC après qu’aucun des choristes impliqués dans « Carols from King’s » de la veille de Noël ne semble appartenir à un héritage non blanc

«Je ne peux pas croire que la King’s College School n’ait pas d’élèves noirs capables de chanter.

Un porte-parole de King’s a déclaré que la composition avait changé après que certains des chanteurs aient été forcés de s’auto-isoler en raison d’un coronavirus.

«King’s College est une communauté diversifiée dont l’engagement en faveur de l’égalité d’accès et d’une participation plus large se reflète dans tous les aspects de la vie universitaire», ont-ils déclaré.

« Malheureusement, la diversité du Collège n’a pas été exprimée dans le service télévisé car un certain nombre de participants ont dû s’auto-isoler juste avant le début du tournage après des tests positifs pour Covid-19. »

La BBC a déclaré que l’un des adultes présentés dans le service était d’origine japonaise.

Carols From King’s est devenu une partie traditionnelle et populaire de la couverture festive de la BBC, à partir de 1954 en tant que ramification du plus long service A Festival of Lessons and Carols.

Le Cambridge Independent a rapporté que les deux choristes qui devaient participer aux chants de Noël, qui avaient été enregistrés plus tôt en décembre, avaient été contraints d’abandonner après avoir été testés positifs pour Covid-19.

En conséquence, six des King’s Singers ont été convoqués, un groupe vocal de renommée internationale formé par des diplômés de Cambridge, qui ont rempli leurs places avec un préavis de 48 heures.

Le révérend Dr Stephen Cherry, doyen du King’s College, a déclaré: « Nous sommes tous extrêmement reconnaissants aux King’s Singers d’avoir intensifié leurs efforts à la dernière minute.

« Le King’s College Choir se prépare pour nos émissions de Noël depuis des mois tout en suivant des protocoles de sécurité stricts, il était donc particulièrement décevant que les choristes ne puissent pas être avec nous pour le tournage. »

2020 était également la première fois que le service était enregistré sans congrégation.