La BBC lance une enquête urgente sur les journalistes soutenant le Hamas qui ont qualifié les attaques contre Israël de « matinée d’espoir »

La BBC a lancé une enquête urgente sur les journalistes soutenant le Hamas qui ont qualifié les attaques contre Israël de « matinée d’espoir ».

Six journalistes et un pigiste – dont un journaliste de haut rang – ont été accusés de parti pris anti-israélien, la société financée par les contribuables ayant déjà confirmé que l’un d’entre eux ne travaillerait plus pour la BBC.

La BBC a déclenché une enquête urgente

La controverse a été déclenchée après que plusieurs publications sur les réseaux sociaux de journalistes arabes de BBC News aient semblé approuver des commentaires comparant le Hamas, un groupe terroriste désigné, aux combattants de la liberté.

Les journalistes ont également qualifié l’attaque du Hamas du 7 octobre de « matin d’espoir », a rapporté le Telegraph.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Nous enquêtons de toute urgence sur cette affaire. Nous prenons les allégations de violations de nos directives éditoriales et relatives aux médias sociaux avec le plus grand sérieux, et si et quand nous constatons des violations, nous agirons, y compris en prenant des mesures disciplinaires. »

L’enquête du Comité pour l’exactitude des reportages et des analyses au Moyen-Orient (Camera) a accusé sept journalistes.

Il s’agissait de Mahmoud Sheleib, journaliste principal de l’audiovisuel ; Aya Hossam, journaliste audiovisuelle ; Sally Nabil, correspondante ; Salma Khattab, basée au Caire ; Sanaa Khouri, correspondante des affaires religieuses à Beyrouth ; Nada Abdelsamad, éditrice de programmes basée à Beyrouth ; et Egypt All Sports, une société dirigée par Amr Fekry, correspondant sportif et expert à la BBC Arabic.

Le Hamas est une organisation terroriste interdite au Royaume-Uni depuis novembre 2021, ce qui signifie que le gouvernement le considère comme une organisation terroriste.