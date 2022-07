La BBC lance une enquête alors qu’un présentateur de radio décède deux mois après avoir été contraint de prendre sa retraite

La BBC a ouvert une enquête suite à une plainte de la famille d’un présentateur de radio décédé deux mois après avoir été contraint à la retraite.

Richard Cartridge, 72 ans, qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2016, a travaillé au Beeb pendant 47 ans et a été le mentor de stars telles que Mike Bushell de BBC Breakfast.

Mais sa fille Lucy, 32 ans, affirme qu’après son diagnostic, Richard a été traité comme un “vieil homme faible” par les cadres supérieurs de la BBC et s’est senti “intimidé” par eux.

Et elle a dit comment elle se sentait “directement responsable” de sa mort.

Suite à son diagnostic, le salaire de Richard a été réduit de 20 £ par semaine, et une demande raisonnable de travail à domicile pendant la pandémie de Covid-19 en raison de son handicap a également été refusée.

En juin 2020, on lui a dit à l’improviste que son contrat n’était pas renouvelé.

Dans sa dernière émission émouvante du 7 juin, Richard, qui avait quitté la BBC en 2006 mais est revenu en tant que pigiste, a admis : “Je ne sais pas ce que je vais faire maintenant.”

En quelques semaines, son état s’est détérioré si rapidement qu’il a été hospitalisé.

Six semaines plus tard, il mourut.

Et Lucy – qui a écrit au directeur général Tim Davie ce mois-ci au sujet du traitement de son père – a raconté comment lors de leur dernière réunion, il était “une coquille d’une personne”.

Lucy, qui a rencontré le personnel des ressources humaines de la BBC cette année pour discuter de ses préoccupations, a déclaré : « Mon père était un employé fidèle de la BBC pendant près de 50 ans, mais il a été traité avec si peu de respect.

“Il n’y avait ni attention ni empathie.

« Il a senti que les attitudes à son égard avaient changé après son diagnostic, ce qui n’a pas affecté son travail.

“Son travail était vraiment sa bouée de sauvetage et il lui a tout donné.

«Mais après cela, il s’est senti intimidé par un membre du personnel supérieur en particulier.

“En juin, on lui a dit qu’il était licencié et on lui a ordonné d’annoncer sa retraite, sinon son manager le ferait, et il n’y aurait pas de spectacle d’adieu.

“Je sais qu’il s’est senti tellement déçu. Et quelques semaines plus tard, il était à l’hôpital.

“La dernière fois que je l’ai vu, il était passé de mon père charismatique à une coquille d’homme.

“Je tiens la BBC directement responsable de sa mort.

“Je pense que s’ils ne l’avaient pas si mal traité, il serait toujours là, et je veux maintenant qu’ils s’excusent pour ce traitement.

« Mon père n’a plus de voix, et c’est pourquoi je parle maintenant.

“Aucune autre fille, fils, parent ou grand-parent ne devrait vivre ce que nous avons.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “Richard Cartridge était un présentateur très apprécié et nos sympathies vont à sa famille.

“Nous avons parlé à sa fille Lucy et restons en contact avec elle.”