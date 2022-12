La BBC lance une émission emblématique du jour de Noël après 57 ans à la télévision

BBC Scrooges a supprimé le Top of the Pops du jour de Noël après 57 ans à la télévision.

Les mesures de réduction des coûts les ont vus retirer le favori festif des horaires, bien qu’il s’agisse d’un visionnage traditionnel pour des générations de Britanniques.

Il était considéré comme si important que, même après la suppression de l’hebdomadaire Top of the Pops en 2006, la société a maintenu l’émission annuelle sur BBC1 tous les 25 décembre.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons de Beeb ont estimé que le coût impliqué dans la création d’une émission unique comme celle-ci était trop élevé pour être justifié.

“Créer le studio et réunir une série d’artistes pour se produire uniquement pour ce programme a nécessité une quantité disproportionnée de ressources.

“Mais il sera considéré comme la triste fin d’une époque par des millions de Britanniques qui l’ont vu comme un incontournable du jour de Noël avec le discours de la reine.”

L’hebdomadaire Top of the Pops a fait ses débuts en 1964, la même année qu’il avait son premier spécial festif, initialement diffusé la veille de Noël.

L’année suivante, il a commencé à être diffusé le jour de Noël – où il est resté depuis et a présenté les plus grands succès de l’année précédente.

Une seule fois en 1978, il n’est pas apparu sous sa forme traditionnelle en raison d’une grève à la BBC. Mais même alors, Noel Edmonds a réussi à animer une version édulcorée de l’émission avec un nombre limité de groupes et de chanteurs se produisant en studio, mais sans public.

Cette année, il y aura Top of the Pops: Review of the Year sur BBC2 la veille de Noël à 22h40 avec des clips vieux de plusieurs mois de groupes et de chanteurs se produisant lors de divers événements au cours des 12 derniers mois.

La BBC a refusé de commenter.