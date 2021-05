La BBC est confrontée à de «sérieuses questions» quant à la raison pour laquelle Martin Bashir a été réembauché dans un rôle de premier plan puis promu malgré les allégations de longue date de «tromperie» sur l’interview de la princesse Diana.

Le député Julian Knight, président du comité du numérique, de la culture, des médias et du sport, a déclaré qu’il écrivait au directeur général Tim Davie pour savoir pourquoi M. Bashir avait été réembauché par la société en 2016 malgré ce que le rapport de Lord Dyson conclu cette semaine. était une «violation grave» des règles éditoriales qui a été dissimulée par la suite.

«Il reste encore de sérieuses questions à répondre», a déclaré M. Knight. «Pourquoi Martin Bashir a-t-il été réembauché, la BBC sachant ce qu’elle savait?

«Je veux savoir comment la BBC peut rassurer le comité sur le fait qu’il ne pourrait y avoir de répétition des graves manquements mis en évidence par le rapport Dyson.»

Auparavant, l’ancien directeur de BBC News, James Harding, a évité les questions de savoir si le directeur général de l’époque, Lord Hall – qui dirigeait l’enquête initiale «terriblement inefficace» – avait joué un rôle dans la réembauche.

Dans une interview gênante diffusée sur BBC News, M. Harding a déclaré qu’il regrettait que M. Bashir soit revenu dans la société parce que cela avait rendu les choses «plus difficiles pour tout le monde».

Mais il était visiblement mal à l’aise lorsqu’on lui a demandé si Lord Hall l’avait informé de l’enquête antérieure sur M. Bashir.

« Ce que je disais, c’est que BBC News a embauché Martin Bashir, et donc la responsabilité de cela m’incombe », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, M. Davie a écrit au personnel de la BBC, disant que des leçons devaient être tirées après la publication du rapport, et ajoutant que les résultats étaient «particulièrement bouleversants» à la lumière de l’engagement de la société envers l’honnêteté.

«Personnellement, je suis profondément fier de la BBC que je dirige aujourd’hui, comme je sais que vous l’êtes tous», a-t-il écrit. «Nous devons tous être fiers de continuer à travailler pour le plus grand radiodiffuseur de service public au monde.

«À l’heure actuelle, la meilleure façon de bâtir et de préserver notre réputation est de continuer à fournir un travail exceptionnel dans toute l’organisation, en gagnant la confiance du public. Merci à vous tous de continuer à atteindre cet objectif alors que nous traversons cette période exigeante.

«Nous avons beaucoup à réfléchir. Je sais que nous avons maintenant des processus et une gouvernance nettement plus solides pour garantir qu’un événement comme celui-ci ne se reproduise plus. Cependant, nous devons également tirer des leçons et continuer à nous améliorer. »

M. Bashir a quitté la BBC en 1999, quatre ans après sa Panorama entretien avec la princesse de Galles, pour rejoindre ITV. En 2016, il a été réembauché en tant que correspondant des affaires religieuses de la BBC, avant de devenir rédacteur en chef de la religion.

Plus tôt ce mois-ci, il a démissionné de son poste et a quitté la BBC, invoquant des raisons de santé à la suite de complications de Covid-19, peu de temps avant la publication du rapport Dyson.

« Je ne peux m’empêcher de penser que le fait qu’il ait été embauché en 2016 a rendu les choses plus difficiles pour tout le monde, alors je suis désolé qu’il l’ait été », a déclaré M. Harding.

«Le rapport de Lord Dyson, d’après ce que je comprends et d’après ce que je lis, a clairement parlé à Lord Hall assez longuement. En termes de réembauche, la réembauche a été effectuée par BBC News. J’ai dirigé BBC News; la responsabilité en incombe à moi. »

Lord Dyson n’a pas enquêté sur les raisons pour lesquelles M. Bashir a été réembauché par la BBC parce qu’il ne le considérait pas «suffisamment étroitement lié» à son mandat.

Un porte-parole de la BBC a déclaré que le poste de M. Bashir « avait été pourvu après un processus d’entretiens compétitifs », ajoutant: « Nous avons maintenant bien sûr le rapport Dyson. Nous ne l’avions pas alors. [Mr Bashir] a démissionné de la BBC. Il n’y a eu aucun résultat. »

Les ministres ont profité des conclusions de Lord Dyson pour indiquer clairement que les modifications apportées à la surveillance de la BBC seront discutées dans un prochain examen.

On sait qu’ils envisagent de nommer un nouveau conseil composé de plus d’anciens rédacteurs en chef et de journalistes pour statuer sur les plaintes concernant la production de la BBC.

Mais cette décision interviendrait au milieu de ce qui est largement considéré comme une «guerre de la culture» contre d’autres institutions britanniques, et après la récente nomination d’un haut conservateur au conseil d’administration existant.

Richard Ayre, un ancien membre du BBC Trust, a condamné l’interview désormais notoire de Martin Bashir comme «honteuse» – mais a soulevé des soupçons sur les motivations du gouvernement.

«Je ne sais pas ce qu’il y a à gagner en supprimant un autre conseil des gouverneurs de la BBC et en proposant quelque chose de différent, à moins que les politiciens ne veuillent obtenir un contrôle toujours plus strict de la BBC – ce qui, bien sûr, est toujours un réel , un risque réel », a-t-il déclaré.

L’examen à mi-parcours de la charte de la BBC, à partir de l’année prochaine, signifie que les conclusions dévastatrices de l’examen de Lord Dyson n’auraient pas pu arriver à «un pire moment», a-t-il poursuivi.

«Chaque gouvernement utilisera une crise de la BBC comme levier contre la BBC, car chaque gouvernement veut mettre la BBC sous sa coupe», a déclaré M. Ayre.

Ed Davey, le leader des libéraux démocrates, a fait écho à ces craintes en déclarant: «Ce méfait historique ne doit pas être utilisé comme une raison pour que le gouvernement tente de saper davantage le statut de la BBC en tant que radiodiffuseur public fort et impartial.

«Toute modification du comité de rédaction doit être libre de toute ingérence du gouvernement. À la suite de ce scandale, nous ne devons pas perdre de vue l’importance fondamentale de maintenir une presse libre forte et indépendante, capable de fournir un contrôle rigoureux du gouvernement en place. »

Les avertissements sont venus après que le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré que le gouvernement «examinerait si de nouvelles réformes de la gouvernance à la BBC sont nécessaires lors de la révision à mi-parcours de la charte».

Le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a souligné l’utilisation par M. Bashir de «faux documents, faux, etc.», mis à nu dans le rapport de 127 pages de Lord Dyson.

«Le gouvernement doit, à la lumière de ces conclusions sérieuses, examiner la question très attentivement et de manière exhaustive», a déclaré M. Buckland.

Il a également été annoncé que l’ancien cadre de la BBC, Tim Suter, qui faisait partie de l’enquête interne de 1996, avait démissionné de ses fonctions au conseil d’administration de l’Ofcom à la suite du rapport.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle évaluerait le rapport « pour s’assurer qu’il n’y a pas de nouvelles preuves significatives », après avoir précédemment décidé de ne pas ouvrir d’enquête criminelle.

Et Boris Johnson, lors d’une visite à Portsmouth, a déclaré: «Je suis évidemment préoccupé par les conclusions du rapport de Lord Dyson. Je lui suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait.

«Je ne peux qu’imaginer les sentiments de la famille royale et j’espère vraiment que la BBC prendra toutes les mesures possibles pour que rien de tel ne se reproduise.

Dans son rapport, Lord Dyson a déclaré que le «trompeur» M. Bashir avait utilisé de faux relevés bancaires pour avoir accès à Diana avant de jouer sur ses craintes au sujet de la famille royale pour l’amener à être interviewée en novembre 1995.

La tactique avait «gravement enfreint» les règles éditoriales de la BBC, a-t-il déclaré.

Michael Grade, ancien président de la BBC et pair conservateur, a mené des demandes de réforme en déclarant: «Il est temps qu’il y ait un comité de rédaction approprié avec de réels pouvoirs, faisant rapport au conseil principal, mais avec des connaissances spécialisées.

«Des personnes qui sont d’anciens journalistes ou qui ont eu des responsabilités éditoriales supérieures dans les médias, qui connaissent les questions à poser et savent comment juger de ce qui se passe.»

Les initiés du gouvernement insistent sur le fait qu’il n’y a pas de plan en place pour réviser la gouvernance de la BBC, malgré les menaces des ministres.

Le porte-parole de M. Johnson a insisté sur le fait que l’examen ne porterait que sur la gouvernance et la réglementation de la société, pas sur son indépendance éditoriale.