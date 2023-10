La BBC et ITV font l’objet d’une enquête pour violation présumée du droit de la concurrence

La BBC et ITV font partie des sept sociétés faisant l’objet d’une enquête de la part de l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) pour violation présumée du droit de la concurrence lors de l’embauche d’équipes indépendantes.

La CMA a déclaré avoir ouvert une enquête sur des violations présumées liées à « l’achat de services indépendants et l’emploi de personnel soutenant la production, la création et/ou la diffusion de contenus télévisuels au Royaume-Uni, à l’exclusion des contenus sportifs ».

Elle enquête également sur les sociétés de production Hartswood Films, Hat Trick Productions, Red Planet Pictures, Sister Pictures et Tiger Aspect Productions.

Hartswood Films est la société de production derrière la série à succès de la BBC, Sherlock, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

Hat Trick Productions est responsable de la production d’émissions de la BBC telles que Mastermind et Have I Got News For You, ainsi que du favori d’ITV, Dinner Date. Pendant ce temps, Red Planet Pictures a été chargé de porter à l’écran Death in Paradise et Beyond Paradise.

Sister Pictures et Tiger Aspect Pictures ont également été responsables d’un certain nombre d’émissions de la BBC et d’ITV au fil des ans, notamment Broadchurch et The Vicar of Dibley, respectivement.

La CMA a déclaré avoir lancé une enquête en vertu de l’article 25 de la loi sur la concurrence de 1998 (CA98), qui vise à empêcher « la prévention, la restriction ou la distorsion de la concurrence » en Grande-Bretagne, ajoutant qu’elle « estime avoir des motifs raisonnables de soupçonner une ou plusieurs violations ». du droit de la concurrence. »

Un communiqué indique : « La CMA n’est pas parvenue à déterminer s’il existe des preuves suffisantes d’une violation du droit de la concurrence pour qu’elle puisse adresser une communication des griefs à une ou plusieurs parties.

« Tous les cas n’aboutissent pas à l’émission par la CMA d’une communication des griefs et aucune présomption ne doit être émise à ce stade selon laquelle le CA98 a été violé. »

ITV a déclaré : « ITV confirme qu’avec d’autres organisations, elle a reçu un avis d’ouverture de dossier de la part de la CMA.

« ITV s’engage à respecter le droit de la concurrence et à coopérer aux enquêtes de la CMA.

« ITV ne propose pas de commentaires supplémentaires à ce stade. »

La BBC, Hartswood Films, Hat Trick, Red Planet Pictures, Sister Pictures et Tiger Aspect ont été contactés pour commentaires.