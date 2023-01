La BBC et ITV dans une “bataille acharnée” pour que Beeb braconne les meilleures stars d’un diffuseur rival

La BBC et ITV seraient enfermées dans une “bataille acharnée” à propos du braconnage des meilleures stars de Beeb par son rival commercial.

Les diffuseurs sont à couteaux tirés après que Joel Dommett, l’animateur de The Masked Singer d’ITV et I’m a Celebrity… finaliste, a décroché un rôle de premier plan dans la nouvelle série d’aventures de la société Survivor.

Joel Dommett animera la prochaine série d’aventures de la BBC Survivor[/caption] Rex

La BBC a également récemment confié du travail à Alison Hammond, présentatrice de This Morning sur ITV, Amanda Holden, juge de Britain’s Got Talent, et Rochelle Humes, animatrice de Ninja Warrior.

Bradley Walsh, le leader de The Chase, et son fils, Barney, ont également été embauchés par la BBC pour diriger le redémarrage de Gladiators.

Les patrons d’ITV craignent maintenant que les dirigeants de la BBC tentent de séduire plus de stars après que Holly Willoughby ait été invitée à être l’invitée d’honneur de la société lors d’une cérémonie de remise des prix l’année dernière.

Une source du diffuseur a déclaré au Mail dimanche: «Ça devient ridicule maintenant. Repérez le talent, cultivez le talent, puis la BBC s’invite et les emmène.

“Il y a une opinion parmi les dirigeants ici qu’ils aiment le fait que les stars d’ITV soient si racontables. Quand trouveront-ils les leurs, et quand s’arrêteront-ils ?

On ne sait pas si les stars sont mieux payées par la BBC, mais des initiés ont affirmé qu’ils aimaient travailler sur les deux canaux et qu’ils appréciaient le prestige qui accompagne le fait de travailler pour la BBC.

Cependant, des sources de la BBC auraient réfuté ces affirmations, affirmant qu’ITV avait par le passé braconné ses stars avec l’attrait de salaires plus élevés.

Ces dernières années, Susanna Reid a quitté BBC Breakfast pour passer à Good Morning Britain d’ITV, tandis qu’Adrian Chiles et Christine Lampard ont quitté The One Show pour aller travailler pour ITV.

Dommett a battu Holly Willoughby pour animer le jeu télévisé Survivor que la BBC décrit comme “un test de cerveau, de force et de trahison”.

La BBC a refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par The Sun Online.

ITV a été contacté pour un commentaire.

