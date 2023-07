La BBC est sous pression suite aux affirmations selon lesquelles un présentateur bien connu aurait payé un adolescent pour des photos explicites

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a eu des entretiens de crise avec le directeur général du diffuseur et a déclaré que les allégations « profondément préoccupantes » devaient être examinées « rapidement et avec sensibilité ».

Le radiodiffuseur national financé par l’État est sous pression après que le journal The Sun a rapporté des allégations selon lesquelles le présentateur masculin aurait donné à un jeune 35 000 livres (45 000 $) à partir de 2020, alors que le jeune avait 17 ans.

Ni la star ni le jeune n’ont été identifiés. Au milieu des spéculations sur les réseaux sociaux sur l’identité du présentateur, plusieurs des stars les plus connues de la BBC ont pris la parole pour dire que ce n’était pas eux.

Dans un communiqué, la BBC a déclaré « nous traitons toutes les allégations très au sérieux et nous avons mis en place des processus pour les traiter de manière proactive ».

« Si, à un moment quelconque, de nouvelles informations sont révélées ou sont fournies – y compris via des journaux – elles seront traitées de manière appropriée, conformément aux processus internes », a déclaré le diffuseur.

Frazer a déclaré que le directeur général Tim Davie lui avait assuré que la BBC « enquêtait rapidement et avec sensibilité ».

« Compte tenu de la nature des allégations, il est important que la BBC dispose désormais de l’espace nécessaire pour mener son enquête, établir les faits et prendre les mesures appropriées. Je serai tenue au courant », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Rachel Reeves, porte-parole économique du parti travailliste d’opposition, a déclaré que la BBC devait « accélérer ses processus » et « mettre de l’ordre dans sa maison ».

Le diffuseur commercial britannique ITV a récemment fait face à son propre scandale après que Phillip Schofield, un animateur de longue date de l’émission matinale populaire de la chaîne, a démissionné en mai, admettant qu’il avait menti au sujet d’une liaison avec un collègue beaucoup plus jeune.

Les dirigeants d’ITV ont été convoqués au Parlement pour répondre à des questions sur la question de savoir si le diffuseur avait une culture de travail «toxique» et avait dissimulé des fautes commises par des stars.

La BBC fait l’objet d’un examen plus approfondi que les autres diffuseurs car elle est financée par les contribuables et s’engage à rester impartiale dans sa couverture de l’actualité. Il a été englouti dans une tempête sur la liberté d’expression et les préjugés politiques en mars lorsque son principal présentateur sportif, ancien joueur de football anglais Gary Linekera critiqué la politique d’immigration du gouvernement sur les réseaux sociaux.