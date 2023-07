La BBC essaie de garder les noms hors des allégations sexuelles impliquant un hôte de premier plan, mais le temps presse peut-être

La BBC, l’une des marques d’information les plus fiables au monde, a consacré une grande partie de ses ressources cette semaine à couvrir l’histoire de savoir si l’un de ses principaux présentateurs était impliqué dans l’exploitation sexuelle d’un enfant.

Les déclarations sont contradictoires. Les accusations ne sont pas corroborées. Et les réputations sont en jeu.

Mais la BBC n’a pas répondu à la question la plus importante dans l’esprit de nombreuses personnes consommées par la couverture exhaustive – précisément qui est la personnalité éminente qui est maintenant accusée ?

« Tout le monde dans ce bâtiment sait de qui il s’agit », a déclaré l’animatrice de radio de la BBC, Sarah Montague, alors qu’elle pressait mardi le directeur général de la BBC, Tim Davie, de révéler publiquement le nom.

Davie, qui fait face à un examen minutieux de la réponse initiale du diffuseur à une plainte de la famille de l’adolescent de l’époque, a refusé de le faire, invoquant un équilibre difficile entre «l’obligation de diligence, la vie privée et l’intérêt public».

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, vu en novembre 2019, subit des pressions pour révéler publiquement le nom de l’accusé. (Léon Neal/Getty Images)

Les meilleurs animateurs de la BBC proclament leur innocence en ligne

Cela n’a pas empêché les spéculations effrénées sur les réseaux sociaux – et a même incité plusieurs des principaux animateurs de la BBC à utiliser leurs comptes de réseaux sociaux pour proclamer leur innocence.

Nicky Campbell, animatrice de Radio 5 dit à ses auditeurs qu’il avait contacté la police après avoir été faussement accusé sur les réseaux sociaux d’en être l’auteur.

Très peu de faits de l’affaire compliquée sont convenus.

Le 7 juillet, le journal Soleil allégations publiées que le présentateur anonyme de la BBC a payé jusqu’à 35 000 £ à un jeune de 17 ans pour des images sexuelles à partir de 2020.

Il n’est pas clair, sur la base des informations limitées disponibles, si le jeune avait eu 18 ans lorsque des images ont été prises.

Les parents de l’adolescent ont déclaré au journal que leur enfant avait ensuite utilisé l’argent pour acheter des drogues dures. Le Sun a également affirmé que les parents se sont plaints à la BBC en mai de cette année, mais qu’aucune mesure n’a été prise par le diffuseur.

Le 7 juillet, le Sun Newspaper a publié des allégations selon lesquelles un présentateur anonyme de la BBC aurait payé jusqu’à 35 000 £ à un jeune de 17 ans pour des images sexuelles à partir de 2020. (Hollie Adams/Reuters)

Doute jeté sur les allégations, deuxième réclamation faite

Des révélations ultérieures ont cependant jeté le doute sur certaines des allégations faites dans The Sun.

Lundi, le BBC cité d’une lettre il a déclaré avoir reçu de l’avocat de la victime présumée, affirmant que les allégations d’exploitation sexuelle étaient des « ordures » et que rien d’inapproprié ou d’illégal n’avait eu lieu.

Le Sun a également été critiqué pour ne pas avoir inclus le côté de l’histoire de la victime présumée lorsqu’il a publié ses allégations originales au cours du week-end. Le journal a par la suite déclaré qu’il maintenait son histoire.

Mardi, le goutte-à-goutte constant de nouvelles allégations et les développements se sont poursuivis, avec une réclamation d’une deuxième personne – non liée à la première victime présumée – qui a déclaré que le même animateur de la BBC les avait rencontrés en ligne.

Un rapport sur le site Web de la BBC décrit cette deuxième personne comme étant au « début de la vingtaine » et a déclaré avoir décrit son interaction avec l’hôte dans un message en ligne, puis avoir parlé de l’incident aux journalistes de la BBC. Le rapport indique que le contact a été initié par l’hôte sur une application de rencontres.

La BBC a rapporté que lorsque la deuxième personne a suggéré de nommer publiquement l’hôte, le présentateur lui aurait envoyé des messages abusifs.

Mardi également, la police britannique a confirmé avoir été contactée en avril par la famille de la victime présumée, mais après avoir examiné la plainte, la police a déclaré qu' »aucune criminalité n’a été identifiée ».

« Tellement de spéculations »

« C’est très difficile et très compliqué », a déclaré Lis Howell, cadre de longue date de la radiodiffusion et ancienne professeure de journalisme à la City University de Londres.

« De toute évidence, le présentateur ne sera pas dénoncé par la BBC, car cela posera un problème avec les lois sur la confidentialité et la diffamation », a déclaré Howell à CBC News dans une interview.

« Mais en ce moment, ce qui se passe, c’est que d’autres présentateurs sont torturés par les médias sociaux et passent un mauvais moment – ​​il y a tellement de spéculations. »

« Il serait peut-être préférable de mordre la balle et de dire: » Je l’ai fait. J’ai le sentiment que cela n’arrivera pas car ce serait très très difficile à faire, mais ce serait peut-être la meilleure chose à faire.

Matthew Gill, un avocat britannique spécialisé dans les médias qui a suivi l’affaire, a déclaré que la direction de la BBC tentait de démontrer qu’elle prenait au sérieux les allégations de conduite inappropriée du personnel, tout en essayant de se protéger de la diffamation.

« La BBC a le devoir de protéger ses employés. Et c’est difficile quand cette histoire est si dommageable pour tant de personnes différentes à la BBC », a déclaré Gill.

L’avocat britannique des médias Matthew Gill a déclaré dans une interview à l’extérieur de la BBC que la société essayait de démontrer qu’elle prenait au sérieux les allégations de conduite inappropriée, tout en essayant de se protéger de la diffamation. (Jean François Bission/CBC News)

La BBC fait face à des critiques pour retard

Dans une chronologie publiée par la BBC, elle affirme que la plainte a été renvoyée pour la première fois à son « équipe d’enquêtes sur les entreprises » le 19 mai. Entre cette date et le 6 juin, la BBC a déclaré qu’elle avait tenté de prendre contact avec le plaignant, sans succès.

Après cela, la chronologie suggère qu’il n’y a eu aucun mouvement sur le dossier jusqu’au 6 juillet, la veille de la publication de son histoire par The Sun.

À ce moment-là, la chronologie indiquait que la haute direction de la BBC avait pris connaissance des allégations pour la première fois.

Ce jour-là également, la direction a discuté de la question avec le présentateur de la BBC et on lui a dit qu’il ne serait pas en ondes jusqu’à ce que l’affaire soit résolue.

« Ce qu’ils [the BBC] sont critiqués, c’est qu’il y a eu un délai de sept semaines – jusqu’à ce que l’article du Sun soit publié – avant qu’ils ne prennent d’autres mesures », a déclaré Gill.

Davie, le directeur général, a déclaré dans l’interview à la radio de la BBC que la société avait reçu environ 250 plaintes graves en six mois.

Affaire « difficile » pour la BBC

« C’est un défi pour la BBC », a déclaré Gill. « Il y a une question de savoir si les contribuables voudraient que la BBC embauche 100 personnes pour enquêter sur chaque plainte, ou si le public voudrait qu’ils adoptent une approche plus proportionnée. »

La BBC a été mêlée à un certain nombre d’affaires d’inconduite sexuelle très médiatisées ces dernières années, et Howell, l’ancien professeur de journalisme, affirme que des accusations soient portées ou non, cette affaire présente un problème majeur de relations publiques pour la société.

Elle dit que peu importe si la police finit par porter des accusations et nommer l’employé, la direction de la BBC sera probablement éventuellement forcée d’agir.

« Si vous avez un présentateur éminent … et que vous êtes distrait par des pensées d’une vie sexuelle colorée, cela ne fonctionnera pas », a déclaré Howell.

« Donc la BBC devra intervenir, même si ce n’est pas illégal. »