LA BBC devrait diffuser trois longs Le prince Philip programme en 24 heures – malgré le nombre record de plaintes reçues au sujet de leur couverture mur à mur de sa mort.

Le Beeb a déchiré son programme habituel après l’annonce de la mort du duc d’Édimbourg vendredi dernier peu après midi – et a reçu plus de 100000 plaintes depuis.

La couverture par la BBC de la mort du prince Philip a découragé de nombreux téléspectateurs – avec un nombre record de plaintes

Le prince Philip et la reine photographiés l’année dernière

Maintenant, la BBC doit marquer les funérailles du duc d’Édimbourg avec une série de programmes spéciaux.

Huw Edwards dirigera la couverture des funérailles par le radiodiffuseur dans trois programmes diffusés à partir de Windsor vendredi et samedi.

Après l’annonce de sa mort vendredi, les chaînes de télévision et de radio de la BBC ont diffusé une série de programmes spéciaux relatant la vie de Philip.

Mais de nombreux téléspectateurs ont été laissés en colère après que leurs émissions préférées – y compris la finale de MasterChef – aient été abandonnées afin que des programmes d’hommage spéciaux puissent être mis en place.

La couverture est devenue l’événement télévisé le plus critiqué de l’histoire britannique.

Au total, 109 741 plaintes ont été déposées auprès de la BBC pour leur couverture de la mort du duc.

Le record précédent était la projection par la BBC de Jerry Springer: The Musical qui a suscité 63000 plaintes en 2005.

Tant de fans de télé en colère contactés pour se plaindre de la couverture constante que la BBC a mis un formulaire spécial sur leur site Web pour faciliter le traitement des plaintes.

Le formulaire n’est utilisé que lorsque la Société traite un grand nombre de plaintes.

Cependant, la BBC a ensuite supprimé un formulaire en ligne qu’elle avait créé pour traiter les plaintes – en raison du nombre incessant de critiques.

La société a déclaré à The Sun Online que le formulaire était une mesure «temporaire», ce qui est une pratique courante pour traiter «un volume de plaintes».

FOURRURE D’ABEILLE

Cela survient alors que les téléspectateurs ont critiqué le diffuseur pour sa couverture globale qui a vu plusieurs chaînes diffuser le même programme.

L’ancien ministre du gouvernement Chris Mullins a qualifié la couverture « à la Corée du Nord » de « grosse erreur », tandis que d’autres l’ont qualifiée de « hystérique ».

Pendant ce temps, les chiffres d’audience de BBC Two auraient plongé de 64% par rapport à la semaine précédente, à la suite de leur couverture du duc.

Les chiffres de BBC One ont également souffert, chutant de 6% de 2,56 m vendredi dernier à 2,41 m vendredi soir, selon les rapports.

BBC One, BBC Two, BBC Scotland, BBC News et BBC Alba diffusaient tous des flux identiques avec un certain nombre de programmes programmés retirés.

Samedi dernier, le Beeb a de nouveau apporté des changements, avec BBC One présentant une émission spéciale de BBC News sur Philip de 10h à 14h.

Le formulaire de réclamation en ligne a été créé par la Beeb

Dans l’onglet des plaintes de son site Web, le Beeb a déclaré: « Nous recevons des plaintes concernant une couverture télévisée excessive de la mort de SAR le prince Philip, duc d’Édimbourg. »

Parmi ceux qui se sont plaints sur Twitter, il y avait l’ancien lecteur de nouvelles de la BBC, Simon McCoy, qui devrait rejoindre la nouvelle chaîne GB News après avoir quitté la société le mois dernier.

Il a écrit: «BBC1 et BBC2 montrent la même chose.

« Et probablement aussi la chaîne d’information. Pourquoi? Je sais que c’est un événement énorme. Mais le public mérite sûrement un choix de programmation? »

Pourtant, d’autres se sont précipités à la défense de la BBC.

Un utilisateur a fait l’éloge du diffuseur en déclarant: «Je dois rendre hommage à la BBC pour sa couverture du prince Philip.

« Ils ont finalement réussi à capturer l’ambiance du pays. »

La BBC et ITV ont interrompu la programmation vendredi pour annoncer le décès du duc – décédé à peine deux mois avant son 100e anniversaire.

La couverture continue signifiait que la finale très attendue de MasterChef, qui devait être diffusée sur BBC One, n’a pas été diffusée.

Les stations de radio de la BBC ont également immédiatement interrompu les émissions avec la nouvelle de sa mort.

Le Beeb a déclaré vendredi: « Avec la triste nouvelle de la mort de SAR le prince Philip, il y a maintenant une couverture spéciale sur tous les réseaux de la BBC pour marquer sa vie de service public extraordinaire et la programmation prévue a été suspendue. »