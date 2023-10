La BBC dévoile un premier aperçu du nouveau drame du créateur de Peaky Blinders – avec un casting plein de visages familiers

L’HOMME derrière Peaky Blinders a imaginé un nouveau drame réaliste – et il sera bientôt diffusé.

La BBC a partagé un aperçu du nouveau monde de This Town, et les mélomanes seront particulièrement ravis de regarder l’émission.

Tout commence en 1981, sur fond de troubles sociaux, avec un groupe de jeunes qui luttent pour se faire un nom au sein d’un groupe.

Les jeunes se plongeront dans le monde de la musique en interprétant du ska, très populaire en Angleterre dans les années 80.

Le genre est connu pour avoir uni les jeunes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Steven Knight s’est assuré que le spectacle était tourné à Birmingham, qui était l’un des premiers foyers de la musique ska au Royaume-Uni.

Le célèbre producteur Dan Carey et la musicienne nominée Kate Tempest sont les auteurs-compositeurs derrière la musique qui sera interprétée par le groupe fictif de cette série.

Mercury Studios, qui est lié à Universal Music Group, a également promis d’apporter son soutien en faisant appel à un certain nombre d’artistes de haut niveau pour travailler sur le projet.

Les principaux acteurs que les téléspectateurs peuvent surveiller incluent Michelle Dockery, Nicholas Pinnock et David Dawson de Downtown Abbey.

Un visage familier de Peaky Blinders apparaîtra également dans This Town, puisque l’acteur irlandais Brendan Gibson devrait apparaître dans le drame.

La série de six épisodes sera diffusée sur BBC One et BBC iPlayer l’année prochaine.