La BBC a dévoilé la bande-annonce de la nouvelle saison de Shetland, qui donne aux téléspectateurs un premier aperçu de la nouvelle détective de la série, Ruth Calder, interprétée par Ashley Jenson.

Son arrivée intervient après que l’acteur de Jimmy Perez, Douglas Henshall, se soit retiré du drame l’année dernière.

BBC

La bande-annonce de la nouvelle série Shetland de la BBC donne aux téléspectateurs un premier aperçu de la nouvelle détective Ruth Calder interprétée par Ashley Jenson.[/caption]

BBC

Son arrivée intervient après que l’acteur de Jimmy Perez, Douglas Henshall, ait quitté les Shetland l’année dernière.[/caption]

BBC

Dans la nouvelle série, Ruth doit retourner à ses racines natales des Shetland pour protéger un témoin lors d’un meurtre commis par un gang.[/caption]

La BBC vient de publier la première bande-annonce de la huitième saison à venir de la série populaire et elle confirme que de nombreux autres drames attendent les fans.

Avec autrefois Douglas Henshall dans le rôle du DI Jimmy Perez et Alison O’Donnell dans le rôle du DS Alison ‘Tosh’ McIntosh, Shetland verra désormais la star nominée aux Emmy, Ashley, prendre les devants aux côtés d’Alison’s Tosh avec la bande-annonce taquinant leur nouvelle dynamique.

Ashley, 54 ans, remplacera DI Ruth Calder. Selon le synopsis officiel de la série, elle doit « retourner dans son Shetland natal pour récupérer le témoin vulnérable d’un meurtre commis par un gang ».

Pendant ce temps, « Tosh doit suspendre son enquête sur une série de mystérieuses morts d’animaux pour aider Calder à retrouver le témoin avant qu’il ne soit trop tard.

« Cependant, l’hostilité de Calder envers les Shetland remettra en question la vision de Tosh de son pays d’adoption, et leur voyage dans les recoins les plus sombres du passé et du présent des Shetland mettra à l’épreuve ce nouveau partenariat fragile. »

La nouvelle saison revient sur les écrans le mercredi 1er novembre avec six épisodes diffusés chaque semaine.

La série, basée à l’origine sur les romans policiers primés de l’écrivaine Ann Cleeves, comportera de nouveaux épisodes écrits par Paul Logue, aux côtés de Denise Paul et Vivienne Harvey.

Phyllis Logan, la favorite de Downton Abbey, Jamie Sives de Guilt, les acteurs de Holby City Dawn Steele et Don Gilet, Louise Ross de River City et Lorraine McIntosh de la renommée Outlander rejoignent le casting de Shetland pour la huitième série.

De plus, Steven Robertson est de retour dans le rôle de DC Sandy Wilson, tandis que Lewis Howden, Anne Kidd, Connor McCarry et Eubha Akilade complètent le casting central.

Après l’annonce du casting d’Ashley à la fin de l’année dernière, la star d’Ugly Betty a déclaré : « Je suis absolument ravie de rejoindre Shetland dans le rôle de la DI Ruth Calder. C’est une série extrêmement réussie et je suis conscient que j’ai de très grosses bottes à remplir depuis le départ de DI Perez, qui était très apprécié des fans de la série.

Elle a poursuivi : « Il y aura une dynamique différente avec Ruth parmi les personnages réguliers et quelques nouveaux personnages intéressants à apprécier.

« Cependant, l’intégrité de la série et le monde qui a été créé resteront tout à fait dans le même ton que les sept dernières saisons.

« C’est un véritable privilège d’être invité à diriger cette émission vers un nouveau chapitre. J’ai hâte de travailler à nouveau en Écosse. Je l’ai raté !

Ce changement de casting intervient après que Douglas Henshall, 57 ans, s’est retiré de la série l’année dernière dans le cadre d’une sortie qui a suscité la discorde.

La star de la BBC a ensuite poursuivi d’autres opportunités, notamment en jouant un rôle dans le thriller Netflix, Qui est Erin Carter ?

BBC

Le retour de Ruth aux Shetland sera difficile[/caption]

BBC

Et bien sûr, elle fera équipe avec DS Tosh, le favori des fans.[/caption]

La série 8 de Shetland sera diffusée le mercredi 1er novembre sur BBC Un.