La BBC dévoile pour la première fois les stars de Good Morning Britain et Strictly Come Dancing qui participent à la course des célébrités à travers le monde

LA BBC a laissé tomber le premier regard sur Good Morning Britain et Strictly stars prenant une version célébrité de Race Across The World.

Le mois dernier, les quatre visages célèbres participant à la série de la BBC ont été révélés ; Harry Judd, batteur de McFly et vainqueur de Strictly, Alex Beresford de Good Morning Britain, Melanie Blatt, chanteuse des All Saints, et Billy Monger, pilote de course britannique et expert.

Bbc

La BBC a laissé tomber le premier regard sur Celebrity Race Across The World[/caption] Alamy

Les célébrités participantes ont été annoncées le mois dernier[/caption]

Chaque star sera rejointe par un membre de sa famille lors de son voyage du Maroc à la Norvège.

Maintenant, la première photo des quatre célèbres et des membres de leur famille a été révélée.

Il montre les célébrités et leurs proches debout sur la place principale de Marrakech, au Maroc, appelée Djemaa El Fna.

Alex, 42 ans, est rejoint par son père Noel, tandis que Mel, 48 ans, est avec sa mère, Helene.

Harry, 37 ans, voyage également avec sa mère, Emma, ​​tandis que Billy, 24 ans, est en compétition avec sa sœur, Bonny.

Commençant à Marrakech, au Maroc, le pays le plus au nord-ouest de l’Afrique, et se terminant à Tromsø, en Norvège, connue comme la capitale de l’Arctique, le voyage épique couvrira 24 pays et plus de 10 000 km.

L’itinéraire verra les paires courir à travers tous les paysages et cultures que cette partie du monde a à offrir : de la grande ville nord-africaine de Marrakech, en passant par les ports balnéaires et les plages de la Méditerranée, jusqu’aux villes historiques et cosmopolites incomparables, les puissantes Alpes, Europe centrale inexplorée, États baltes de conte de fées et Scandinavie enneigée.

Dans ce six parties célébrité version de la série très appréciée, les quatre célébrités et leurs partenaires de course se précipiteront vers une ligne d’arrivée à des milliers de kilomètres – sans l’utilisation du transport aérien ni des pièges de la vie moderne.

Dépouillés de tout confort et de tout luxe, ils devront compter sur leurs compétences, leur ruse, leur ingéniosité et leur travail acharné pour réussir. Sans l’utilisation de cartes de créditdes smartphones ou un accès à Internet et avec juste l’équivalent en espèces du trajet jusqu’à leur destination finale en avion, ils devront gagner de l’argent supplémentaire en cours de route et faire appel à la gentillesse d’étrangers pour les aider à progresser.

Cet incroyable voyage donnera un aperçu unique des célébrités et de leurs relations avec leurs compagnons de voyage.

La série sera lancée le Bbc Un et BBC iPlayer ceci automne avec de plus amples informations à annoncer en temps voulu.