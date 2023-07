La BBC dévoile pour la première fois la série 2 de Beyond Paradise après la finale épique du cliffhanger

LA BBC a jeté un premier regard sur la toute nouvelle série de Beyond Paradise après son cliffhanger épique de la série un.

Le drame, qui est un spin-off de Mort au paradis, est devenu culte lorsqu’il a fait ses débuts plus tôt cette année.

La BBC a jeté un premier regard sur la toute nouvelle série de Beyond Paradise après son épique série 1 cliffhanger

Et maintenant, le tournage a officiellement débuté pour le deuxième épisode et le spécial de Noël de l’émission.

Humphrey et Martha seront tous les deux de retour après leur voyage décisif à Sainte Marie à la fin de la dernière série.

Les fans peuvent s’attendre à voir le nouvel inspecteur-détective de Shipton Abbott tenter de résoudre un crime dans un train à vapeur et un incendie criminel prédit par un médium.

Parlant de la nouvelle série, Kris Marshall a déclaré : « Je suis plus que ravi d’avoir commencé le tournage de la deuxième série de Beyond Paradise.

“’Shipton Abbott’ est un endroit merveilleux pour appeler à la maison pendant un certain temps et c’est un plaisir de se joindre à mon équipe de police pour un autre lot de cas étranges et merveilleux, et de voir ce qui attend Humphrey et Martha dans le prochain chapitre de leur vie. »

Sally Bretton a ajouté: «La première série de Beyond Paradise a été une telle joie de faire partie et je suis ravie d’être retournée dans ce qui ressemble déjà à une deuxième maison à Shipton Abbott.

« J’ai hâte que le public voie ce que nous avons prévu – la deuxième série s’annonce géniale ! »

L’épisode spécial de Noël et la deuxième série verront le retour de Kris Marshall dans DI Humphrey Goodman, Sally Bretton dans Martha Lloyd, Zahra Ahmadi dans DS Esther Williams, Dylan Llewellyn dans PC Kelby Hartford, Barbara Flynn dans Anne Lloyd et Felicity Montagu dans Margo Martins. .

Quelque cinq millions de personnes se sont régulièrement connectées pour suivre l’émission dirigée par Kris Marshall.

Le soleil a révélé en exclusivité plus tôt cette année que Beyond Paradise serait de retour.

Le drame, qui est un spin-off de Death in Paradise, est devenu culte lorsqu'il a fait ses débuts plus tôt cette année.