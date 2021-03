La BBC a annoncé son intention de délocaliser des programmes d’information et d’actualité et des centaines d’emplois en dehors de Londres dans ce qu’elle a appelé sa «plus grande transformation depuis des décennies».

Le radiodiffuseur a déclaré que les plans pour les six prochaines années « refléteraient mieux » toutes les régions du Royaume-Uni.

Cela vient après avoir été accusé par certains de ne pas avoir compris le vote pour le Brexit.

Des programmes d’actualité et d’actualité comme Newsnight seront présentés à partir de différentes bases britanniques tout au long de l’année.

Les fonds seront investis dans deux grandes séries dramatiques, l’une se déroulant dans le nord de l’Angleterre et l’autre dans l’un des pays.

L’émission de jour de BBC One Morning Live sera diffusée toute l’année depuis Salford.

L’émission Today de Radio 4 sera co-présentée depuis l’extérieur de Londres pendant au moins 100 épisodes par an. PM sera également présenté de partout au Royaume-Uni.

La BBC a déclaré que «des parties importantes de BBC News» «se déplaceraient à travers le Royaume-Uni … en veillant à couvrir les histoires qui comptent le plus pour le public et à représenter plus efficacement différentes voix et perspectives».

Le nouveau plan est conçu pour aboutir à des choix éditoriaux qui sont influencés par les communautés à travers le Royaume-Uni.

Mais l’annonce du Directeur général Tim Davie a choqué certains membres du personnel.

Le journaliste de Newsbeat, Daniel Rosney, a tweeté: « Le directeur général de la BBC vient de dire à des centaines d’employés que leurs emplois sont transférés dans différentes villes, mais ce n’est pas grave car il nous a ensuite montré une bande-annonce pour la nouvelle série Line of Duty » après deux longues années « . . «

La journaliste Hannah Price a tweeté: « Donc, après avoir déménagé à Birmingham pour mon travail en 2018, j’ai été ramenée à Londres en 2019.

«2021: déménagez à Birmingham».

Dans le cadre du nouveau plan, une « majorité claire » de la « télévision britannique de la BBC sera produite à travers le Royaume-Uni, pas à Londres – au moins 60% des commissions de télévision du réseau par dépenses ».

Les principaux programmes de jour sur chacune des radios 1, 1Xtra et radio 2 seront diffusés à travers le Royaume-Uni et 50% des dépenses consacrées à la radio et à la musique sur réseau se feront en dehors de Londres d’ici 2027/28.

Plus de 100 nouveaux titres dramatiques et comiques refléteront la vie et les communautés du public en dehors de Londres au cours des trois prochaines années, a déclaré la BBC.

La BBC a déclaré que ces plans « consolideront notre engagement à mieux refléter, représenter et servir toutes les régions du pays ».

M. Davie a déclaré: « Notre mission doit être de livrer pour l’ensemble du Royaume-Uni et de garantir que chaque ménage bénéficie de la valeur de la BBC.

«Ces plans nous rapprocheront du public, créeront des emplois et des investissements, et développeront et nourriront de nouveaux talents.

<< Au cours de l'année dernière, la BBC - qui a été un élément essentiel de la culture, de la démocratie et de la créativité du Royaume-Uni pendant près d'un siècle - a contribué à informer, éduquer et divertir les quatre nations, alors que nous avons affronté collectivement certains de nos moments les plus difficiles en histoire récente.

« Maintenant, alors que nous regardons vers l’avenir, nous devons jouer notre rôle en soutenant la reprise sociale et économique, en reconstruisant le secteur créatif et en racontant les histoires qui doivent être entendues de tous les coins du Royaume-Uni. »

D’ici 2027/28, la BBC dépensera au moins 700 millions de livres supplémentaires cumulativement à travers le Royaume-Uni, a-t-il déclaré.