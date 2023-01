La BBC désolée pour les bruits inappropriés lors de la diffusion de la FA Cup

La BBC a présenté ses excuses après que des bruits pornographiques aient été diffusés lors de la couverture en direct par le diffuseur d’un match de la FA Cup, apparemment via un téléphone portable qu’un farceur avait caché dans le studio.

Les bruits ont interrompu la couverture présentée par l’ancien attaquant anglais Gary Lineker avant le match entre Wolverhampton et Liverpool au stade Molineux mardi.

Lineker a ensuite publié sur Twitter une photo d’un téléphone portable qui, selon lui, était “scotché à l’arrière du plateau” à l’intérieur du stade.

“En ce qui concerne le sabotage, c’était assez amusant”, a déclaré Lineker.

La BBC a semblé moins amusée et a publié une déclaration disant: “Nous nous excusons auprès de tous les téléspectateurs offensés lors de la couverture en direct du football ce soir.”

Un farceur autoproclamé de YouTube, qui se fait appeler “Jarvo”, a tweeté qu’il était derrière la cascade et a posté une vidéo le montrant en train d’appeler le téléphone pour activer les sons.

Jarvo, de son vrai nom Daniel Jarvis, a été banni en octobre de tous les événements sportifs en Angleterre et au Pays de Galles pendant deux ans après avoir couru sur le terrain lors d’un match test de cricket entre l’Angleterre et l’Inde en septembre 2021 et avoir fait irruption dans le frappeur anglais Jonny Bairstow.