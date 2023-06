La BBC a été critiquée pour avoir laissé une marque de comédien de gauche Rishi Sunak un « sociopathe narcissique mensonger » à l’antenne.

Ben Elton a lancé l’attaque fulgurante dimanche avec l’émission de Kuenssberg à la suite d’une interview avec le Premier ministre.

Ben Elton a qualifié Rishi Sunak de « sociopathe narcissique mensonger » à la télévision en direct Crédit : PA

L’écrivain de Monty Python, et partisan de longue date du Parti travailliste, a critiqué M. Sunak pour une « salade de mots orwellienne extraordinaire, dénuée de sens et évasive ».

Il a ajouté: « Je pensais en quelque sorte qu’il était peut-être un peu plus décent, et il s’avère qu’il est autant un sociopathe mensonger et narcissique que son ancien patron. »

Les conservateurs ont critiqué hier soir le diffuseur public pour avoir réservé l’invité à son émission politique phare.

Le député Mark Jenkinson a déclaré: «La BBC semble totalement incapable de faire les choses correctement en raison de son parti pris systémique.

« Tout ce qui les a possédés pour devenir une caisse à savon pour une autre célébrité gaucher luvvie. »

Cela a suivi une dispute sur le comédien Joe Lycett, qui s’est moqué de Liz Truss dans l’émission avant qu’elle ne devienne Premier ministre.