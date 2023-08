La BBC critiquée après que l’émission religieuse Thought For the Day demande pardon à l’infirmière Lucy Letby qui a tué 7 bébés

La BBC a été critiquée après que l’émission religieuse de la chaîne, Thought For the Day, ait demandé à ses auditeurs de pardonner à tout le monde, y compris à Lucy Letby.

Catherine Pepinster a admis qu’il faudrait un « surhumain » pour pardonner à Letby, mais a déclaré que le tueur devait toujours être soutenu et traité comme un être humain.

Lucy Letby a été condamnée cette semaine à la perpétuité pour avoir tué sept bébés et tenté d’en tuer six autres à l’hôpital Countess of Chester. Crédit : PA

L’infirmière sadique a été condamnée cette semaine à la perpétuité pour avoir tué sept bébés et tenté d’en tuer six autres à l’hôpital Countess of Chester entre 2015 et 2016.

Mme Pepinster a déclaré vendredi à l’émission Pensée du jour de Radio 4 : « Il y a des moments où, même si je suis chrétienne, je trouve certains aspects du christianisme difficiles à accepter.

« Pourtant, le christianisme exige que nous ne priions pas seulement pour ces familles, mais que nous considérions également que Letby, autant que n’importe qui d’autre, est aimé de Dieu et peut demander son pardon. »

Elle a ajouté : « Ce n’est pas à moi ou à quiconque en dehors du Tout-Puissant et des parents de pardonner à Letby. Et franchement, pour qu’ils lui pardonnent, il faudrait probablement qu’elle soit surhumaine. »

Mme Pepinster a déclaré qu’à l’intérieur de la prison, il y avait des gens « prêts à rencontrer le prisonnier en tant que personne malgré ses actes terribles » – ajoutant « c’est comme cela devrait être ».

Mme Pepinster a déclaré que le cas de Letby l’avait personnellement « indignée », ajoutant que le christianisme pourrait potentiellement compliquer le processus de pardon pour certains.

Mais Mme Pepinster a déclaré que même si le pardon était hors de question, Letby ne devrait pas se voir refuser un soutien en prison.

Et elle n’est pas d’accord avec le consensus selon lequel « les autorités devraient jeter la clé » de l’homme de 33 ans, suggérant qu’une réhabilitation est possible.

Cela, a-t-elle dit, permettrait aux travailleurs de soutien des prisons, comme les aumôniers, d’amener les prisonniers comme Letby à « faire face au « pourquoi » crucial : pourquoi avez-vous fait de telles choses ».

Letby n’a jamais fourni de motif pour ses actes odieux.

Mais les commentaires de Mme Pepinster ont suscité des réactions mitigées en ligne, certains l’accusant d’être « totalement irrespectueux ».

Une personne a fustigé X : « La pensée d’aujourd’hui, à mon avis, était déplacée et totalement irrespectueuse envers la famille de ces bébés, étant donné à quel point le procès de Letby est frais dans les esprits. »

Un autre a ajouté : « Il est vraiment temps d’abandonner ce #TFTD. »

Mais une personne a soutenu : « De bonnes réflexions sur le « TFTD »… « Ce n’est qu’en affrontant l’horreur de leurs actes et en les considérant comme des êtres humains, dotés de libre arbitre, qu’ils pourront être tenus pleinement responsables de leurs actes ».

Tandis qu’un quatrième ajoutait : « Pas généralement un grand fan de la pensée du jour, mais celle d’aujourd’hui [sic]… était exceptionnel sur #LucyLetby. »

La BBC a été contactée pour commentaires.