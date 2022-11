La BBC courtise la controverse avec l’ouverture de la couverture de la Coupe du monde (VIDEO)

Le diffuseur a été accusé d’avoir snobé la cérémonie d’ouverture au Qatar en faveur d’un message sur les droits de l’homme

L’animateur de télévision Gary Lineker a défendu la décision de la BBC de ne pas diffuser la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar sur sa plate-forme principale, après avoir relégué l’apparat à son lecteur en ligne et ouvert à la place sa couverture en condamnant les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants et critique de certains des éléments les plus controversés du tournoi sous le feu.

La cérémonie d’ouverture hautement chorégraphiée a eu lieu dimanche avant le coup d’envoi entre le pays hôte, le Qatar et l’Équateur, et a réuni des centaines d’artistes, un chanteur d’un boys band sud-coréen et même l’acteur hollywoodien Morgan Freeman.

Mais si l’objectif de la cérémonie d’ouverture était, comme l’a indiqué la FIFA dans une lettre adressée à chacun des 32 pays participant au tournoi, « se concentrer sur le football,” il était clair que la BBC avait ignoré cette directive particulière.

“C’est la Coupe du monde la plus controversée de l’histoire et un ballon n’a même pas été botté», a déclaré Lineker en ouvrant l’émission.

“Depuis que la FIFA a choisi le Qatar en 2010, la plus petite nation à avoir accueilli la plus grande compétition de football a été confrontée à de grandes questions – des accusations de corruption dans le processus de candidature au traitement des travailleurs migrants qui ont construit les stades où beaucoup ont perdu la vie..

“L’homosexualité est illégale ici. Les droits des femmes et la liberté d’expression sont à l’honneur. Aussi, la décision il y a six ans de faire basculer la Coupe du monde d’été en hiver.

“Dans ce contexte, il y a un tournoi à jouer – un tournoi qui sera regardé et apprécié dans le monde entier. Tenez-vous en au football, disons FIFA. Eh bien, nous le ferons – pendant quelques minutes au moins.”

Cette décision a suscité des critiques en ligne, dont la moindre n’est pas venue du partenaire d’entraînement fréquent de Lineker, Piers Morgan, qui a fait valoir que c’était «outrageusement irrespectueux” aux hôtes de ne pas montrer la cérémonie d’ouverture.

Pas vrai. Il a été diffusé en direct dans son intégralité sur @BBCiPlayer, Site Web de BBC Sport et bouton rouge. Le moment de la cérémonie d'ouverture a été modifié très récemment et WSL a déjà été confirmé le @bbcone. Si vous vouliez le regarder, vous le pouviez.

“Outrageusement irrespectueux envers le Qatar que la BBC n’ait pas diffusé la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde et ait à la place diffusé plus de blabla de vertu sur son horreur,” il a écrit. “S’ils sont si consternés, ils devraient ramener à la maison leur vaste armée d’employés et nous épargner cette hypocrisie absurde.”

Lineker a expliqué plus tard sur les réseaux sociaux que la décision de sauter une grande partie de la cérémonie d’ouverture était due à l’engagement de diffusion préalable de la BBC de présenter un match de Super League féminine entre Chelsea et Tottenham, auquel elle avait déjà accepté avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. avancé d’un jour plusieurs semaines en arrière.

Que cela puisse être décrit comme une “vertu-signalisation” ou non, il est certainement remarquable que le principal détenteur des droits du Royaume-Uni pour la Coupe du monde ait choisi de renoncer au récit demandé pour braquer les projecteurs sur les accusations qui ont été portées à la fois contre le Qatar et la FIFA. .

Le sujet sur la BBC, bien sûr, s’est finalement déplacé vers le football, puis vers la performance insipide de lever de rideau des hôtes lors de leur défaite 2-0 contre l’Équateur, mais tout cela s’est déroulé sous le voile de la condamnation des droits de l’homme qatariens largement répandus. les abus et les mauvais traitements infligés aux travailleurs migrants, entre autres problèmes.