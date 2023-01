La BBC conservera les droits olympiques jusqu’en 2032 au moins

Les Jeux olympiques resteront sur la BBC jusqu’en 2032 au moins après un nouvel accord avec les titulaires de droits qui garantit une couverture gratuite plus large par les diffuseurs à travers l’Europe. L’accord de la société, qui garantit les mêmes 500 heures de couverture télévisée et un maximum de deux événements en direct que son accord actuel, a été conclu avec les nouveaux détenteurs de droits conjoints, l’Union européenne de radiodiffusion (UER) et la société américaine de télévision payante Warner Bros. Découverte (WBD). “Ce partenariat garantit que le public britannique continuera d’avoir un accès gratuit aux Jeux Olympiques pendant la prochaine décennie”, a déclaré Barbara Slater, directrice des sports à la BBC. “La capacité de la BBC à rassembler la nation est inégalée et ce nouveau contrat offre aux fans de sport une offre complète et convaincante en direct et à la demande.” Le scandale de corruption des Jeux olympiques de Tokyo menace de faire dérailler la candidature aux Jeux d’hiver Lire la suite L’accord couvrira les droits de diffusion des Jeux d’été à Los Angeles en 2028 et Brisbane en 2032, et les Jeux d’hiver à Milan Cortina en 2026 et une ville hôte sans nom en 2030. Le nouvel accord de sous-licence fait suite à l’attribution par le Comité international olympique des droits olympiques européens couvrant 49 territoires à l’UER et à la WBD, après un processus d’appel d’offres concurrentiel. Les radiodiffuseurs de service public européens espèrent que le nouvel accord conjoint sur les droits signifiera une couverture plus large que beaucoup n’ont pu obtenir dans les accords de sous-licence conclus dans le cadre de l’accord existant de 920 millions de livres sterling couvrant 2018 à 2024, que le CIO a conclu exclusivement avec WBD, le propriétaire d’Eurosport, Discovery et le service de streaming Discovery+. Sur certains marchés, comme la Norvège et la Suède, WBD a déplacé toute la couverture olympique vers ses propres services gratuits, et au Royaume-Uni, il aurait également pu envisager un accord avec ITV, Channel 4 ou Channel 5 au lieu de la BBC. L’accord que WBD a finalement conclu avec la BBC à ce moment-là a entraîné la perte par la société du droit de diffuser des milliers d’heures des Jeux olympiques à la télévision et l’a empêchée d’offrir des dizaines de flux en direct d’événements offrant une couverture complète aux téléspectateurs. WBD a diffusé 3 500 heures de couverture au Royaume-Uni. La BBC a déclaré que le nouvel accord, qui court à partir de 2026, conserve les mêmes droits de diffusion et numériques que son accord existant. “Nous sommes fiers d’avoir assuré la diffusion gratuite des Jeux Olympiques jusqu’en 2032”, a déclaré Delphine Ernotte Cunci, présidente de l’UER et directrice générale de France Télévisions. « Cet accord change la donne pour les médias de service public. Grâce à ses membres, l’UER a le potentiel d’atteindre plus d’un milliard de téléspectateurs à travers l’Europe via des plateformes linéaires et non linéaires. Cela garantira que les Jeux seront accessibles au public le plus large possible à travers l’Europe. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Bien que cela signifie que tous les radiodiffuseurs de service public en Europe auront la garantie de pouvoir diffuser les Jeux olympiques, les garanties ne concernent pas une couverture globale.

L’UER a déclaré que le nouvel accord stipule que chaque diffuseur membre pourra diffuser environ 200 heures des Jeux d’été et 100 heures des Jeux d’hiver à la télévision, avec “une large gamme de couverture radio, de diffusion en direct et de reportage sur le Web, l’application et plateformes de médias sociaux ».

WBD a déclaré qu’après le début du nouvel accord sur les droits de diffusion en 2026, ses plateformes “resteront le seul endroit où les fans pourront profiter de chaque instant des quatre prochains Jeux olympiques”.