La BBC confirme que le drame à succès reviendra pour la deuxième série avec un casting étoilé

LA BBC a confirmé qu’un drame à succès reviendrait pour une deuxième série avec son casting étoilé.

Sherwood sera de retour pour un autre épisode – le tournage devant commencer cet été.

La première série a vu deux meurtres tragiques menacer d'enflammer les divisions historiques déclenchées lors de la grève des mineurs qui a déchiré des familles trois décennies auparavant

Les deux plus grandes stars de Sherwood, Lesley Manville et David Morrissey, reprendront leurs rôles

Le drame, qui a fait ses débuts l’année dernière sur BBC One, suit une force de police divisée.

Pour résoudre l’affaire, les inspecteurs de police Ian St Clair (David Morrissey), de la gendarmerie locale, et Kevin Salisbury (Robert Glenister) du Met, réunissent et enterrent une rivalité qui remonte à 1984, dans une tentative de guérir les blessures, et attraper un tueur.

L’écrivain primé James Graham est également de retour et a écrit un tout nouveau scénario.

Dans la série, deux téléspectateurs verront deux crimes dévaster la communauté.

Alors que les thèmes seront similaires à ceux de la première série, les producteurs raconteront l’histoire à travers une lentille moderne.

Le reste de la distribution du drame n’a pas encore été révélé par le Beeb.

La première série de Sherwood est nominée pour trois TV BAFTA Awards, qui ont lieu ce dimanche.

L'écrivain primé James Graham est également de retour et a écrit un tout nouveau scénario