La BBC confirme que la série 6 de Line of Duty reviendra le mois prochain avec un nouveau teaser dramatique

LINE of Duty sera ENFIN de retour sur nos écrans le mois prochain.

Les fans de l’émission très appréciée seront ravis d’apprendre que la sixième saison est prévue pour la première le dimanche 21 mars à 21h.

La brillante nouvelle a été annoncée cet après-midi lors du match de rugby des Six Nations entre le Pays de Galles et l’Angleterre.

Les téléspectateurs seront heureux de savoir que Vicky McClure, Adrian Dunbar et Martin Compston reprennent leurs rôles de DC Kate Fleming, DS Arnott et surintendant Ted Hastings de leur alter ego légendaire.

Le gang sera à la hauteur de ses astuces habituelles pour tenter de dénoncer la police corrompue, mais la vraie question est … est-ce que ce sera la série qu’ils parviendront à découvrir qui est H?

Il y a aussi un petit nouveau dans le quartier qui rejoindra le trio dans AC12.

L’actrice Kelly MacDonald assumera le rôle d’inspecteur en chef-détective invité Joanne Davidson.

Le tournage de la série à venir a commencé à Belfast, en Irlande du Nord, en février 2020, mais après le succès de Covid-19, le tournage a été suspendu.

Huit mois plus tard, les acteurs sont retournés à Belfast pour continuer le tournage et à la grande joie de tous, Vicky McClure et Martin Compston ont posté des clips d’eux-mêmes en train de gaffer sur le plateau.

Plus tôt ce mois-ci, le créateur Jed Mercurio a promis que la saison six n’était, espérons-le, pas la fin de Line of Duty.

Il a précédemment déclaré au Sun: «La saison six prouve qu’il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, en termes d’autres projets.

«Je veux vraiment continuer avec Line Of Duty.»

Il a ajouté: «Je suis dans une position privilégiée en tant qu’écrivain – j’arrive au point où les gens regardent votre travail en si grand nombre et vous obtenez également un peu de reconnaissance de nom.

«J’encourage toujours les acteurs à occuper le devant de la scène car ils dirigent toute la publicité.

Regardez le premier épisode de la saison 6 de Line of Duty le dimanche 21 mars à 21h.