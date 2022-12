La BBC confirme le sort du drame à succès après une seule série à l’écran

LA BBC a confirmé le sort de son drame à succès après une seule série diffusée.

SAS Rogue Heroes a pris fin ce soir alors que le sixième épisode du drame acclamé par la critique a été diffusé.

SAS Rogue Heroes a pris fin ce soir

La BBC a confirmé que l'émission sera de retour pour une deuxième série

Et les fans peuvent se réjouir car le spectacle reviendra pour une deuxième série, cela a été confirmé.

À la fin de l’épisode final ce soir, l’écran s’est figé sur Paddy Mayne (Jack O’Connell) – maintenant en charge de nos Rogue Heroes – lorsque la légende “à suivre” est apparue.

Le tournage du deuxième volet de la série à succès aura lieu en 2023.

La première série a suivi David Stirling (Connor Swindells), Jock Lewes (Alfie Allen) et Paddy Mayne (Jack O’Connell) dans un récit dramatisé de la formation du SAS dans les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, avec d’autres membres de la distribution, notamment Dominic West, Sofia Boutella, Tom Glynn-Carney et Theo Barklem-Biggs.

La deuxième série montrera aux téléspectateurs ce qui va suivre pour le SAS, après la tournure dramatique des événements dans le dernier épisode de la première série. De plus amples détails seront annoncés en temps voulu.

Steven Knight, créateur, scénariste et producteur exécutif de SAS Rogue Heroes, a déclaré : « Après le succès retentissant de Rogue Heroes, je suis ravi de me lancer dans le prochain chapitre de l’histoire.

“La deuxième série emmènera le SAS en Europe continentale et emmènera nos héros aux limites de leur endurance.”

La première série est disponible dans son intégralité sous forme de coffret sur BBC iPlayer depuis son lancement.

Mais les téléspectateurs ont été “déçus” à la fin du drame de la BBC, certains le dénigrant même pour “gâcher toute la série”.

S’adressant à Twitter pour exprimer leurs frustrations à la fin, un téléspectateur a écrit: “J’ai été très déçu de la fin, je m’attendais à plus pour être honnête, ça m’a gâché ça.”

Un autre a écrit: “J’ai vraiment apprécié #SASRogueHeroes Mais comment est-ce une fin !?”

Un troisième a fait écho: «Je viens de terminer #SASRogueHeroes Alors, tout va bien. Mais cette fin…..J’ai besoin d’en savoir plus. Vivement la série 2.

Un quatrième a ajouté: “Cette fin était vraiment décevante, je ne vais pas mentir #SASRogueHeroes.”

Un cinquième a écrit: «Pas ravi. Quelle était cette fin ?



La première série est disponible dans son intégralité sous forme de coffret sur BBC iPlayer depuis son lancement