La BBC confirme le sort de la comédie bien-aimée mettant en vedette David Tennant et Michael Sheen

LA BBC a confirmé le sort d’un drame très apprécié mettant en vedette David Tennant et Michael Sheen.

Le diffuseur a taquiné une mise à jour sur la comédie de verrouillage du couple, Mise en scène.

La BBC a maintenant révélé que Staged a été renouvelé pour une troisième série, qui « arrivera bientôt » à la fois sur BBC One et BBC iPlayer.

Une date précise n’a pas encore été confirmée, mais les fans seront sans aucun doute ravis de la nouvelle.

Le spectacle, dirigé par David et Michael, raconte l’histoire de deux acteurs du West End laissés sans travail en lock-out.

La deuxième saison de Mise en scène voit également le couple tenter de naviguer dans leur « nouvelle normalité » à la maison avec leurs familles de plus en plus exaspérées.

Parallèlement, le duo dynamique tente également d’aborder le monde du « Hollywood virtuel » et leurs égos très fragiles.

Dans la deuxième série, les nouveaux membres de la distribution comprenaient le gagnant des Primetime Emmy Ben Schwartz, qui jouait l’assistant de l’agent américain de Michael et David.

Des personnalités comme Judi Dench et Samuel L Jackson ont fait des apparitions surprises dans la première série tandis que Jim Parsons de The Big Bang Theory a surpris les fans de la saison deux.

L’émission espère capturer nos sentiments partagés de frustration et de confusion dans un monde qui n’est pas tout à fait prêt à rouvrir.

Michael Sheen a déclaré : « C’est génial de voir à quel point les gens ont apprécié la première série. Apparemment, les rires étaient très appréciés.

« Cela nous a vraiment excités à l’idée d’aller plus loin et d’aller dans des directions surprenantes et, espérons-le, agréables cette fois. »

La troisième série a déjà été diffusée sur Britbox.

