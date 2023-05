La BBC confirme le retour des principales séries aux heures de grande écoute après un an hors de nos écrans – et ce n’est que dans quelques semaines

LA BBC a confirmé que sa populaire série généalogique Who Do You Think You Are? sera enfin de retour sur les écrans après plus d’un an d’absence.

L’émission populaire du diffuseur révèle régulièrement des secrets du passé pour les célébrités qui se penchent sur l’histoire de leur famille.

Bbc

Qui pensez-vous que vous êtes est de retour[/caption] Instagram

Emily Atack apparaîtra dans la nouvelle série[/caption]

Maintenant, le spectacle sera de retour et ce n’est que dans quelques semaines.

Who Do You Think You Are reviendra sur les écrans de BBC One le jeudi 1er juin.

Plus tôt cette année, The Sun a confirmé en exclusivité que l’actrice et présentatrice Emily Atack se plongerait dans son passé cet été.

La star découvrira qu’elle a un lien familial secret avec l’équipe de football de la superstar hollywoodienne Ryan Reynolds, Wrexham.

Dans des scènes diffusées dans l’émission, l’actrice d’Inbetweeners découvre que sa famille était l’innovatrice du beau jeu au Pays de Galles.

Elle apprend qu’Edward Robbins, né à Wrexham, était le fléau de la Ligue anglaise de football dans les années 1930, se heurtant à eux pour avoir refusé de libérer leurs joueurs gallois afin qu’ils puissent jouer pour l’équipe nationale.

Ce n’est que grâce à sa campagne en tant que secrétaire de la Welsh Football Association que les stars d’origine galloise jouant pour des clubs en Angleterre ont finalement pu représenter leur pays, ouvrant la voie à de futures légendes, dont Gareth Bale, pour devenir des icônes galloises.

Une source a déclaré: « Emily ne pouvait pas croire le lien avec Wrexham, d’autant plus que le nom est maintenant tellement associé aux stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney, copropriétaires du club.

« Elle n’est en aucun cas sportive non plus, alors entendre sa famille avoir ce pedigree a été une grande surprise. »

Emily n’est pas le seul grand nom à participer car elle sera rejointe par huit autres visages célèbres dans la prochaine série de l’émission.

Le compositeur Andrew Lloyd Webber, l’aventurier Bear Grylls, le danseur Kevin Clifton, le DJ Dev Griffin, les jumeaux docteurs de télévision pour enfants Chris et Xand Van Tulleken et les actrices Claire Foy et Lesley Manville complètent la programmation.

L’émission de la BBC a été diffusée pour la dernière fois en mai 2022 lorsque cinq célébrités ont tenté de retrouver leur passé et de découvrir qui elles sont vraiment.

Au fil des ans, de nombreuses stars ont participé au programme, notamment Deborah Meaden, David Walliams, Judi Dench et Michelle Keegan.

Bbc

Des stars comme Deborah Meaden sont apparues dans la série dans le passé[/caption]