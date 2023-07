La BBC confirme le retour de l’émission à succès avec un bouleversement majeur après un an hors écran

LA BBC a confirmé qu’une émission à succès revient avec un bouleversement majeur après un an hors écran.

DIY SOS : The Big Build revient sur le diffuseur avec une toute nouvelle série.

Cependant, les patrons de Beeb ont révélé que l’émission à succès sur la rénovation domiciliaire, dirigée par Nick Knowles, est de retour avec une tournure majeure.

Anton Du Beke, Katya Jones et Graziano Di Prima, stars de Strictly Come Dancing, troqueront leurs chaussures de danse contre des casques de protection lorsqu’ils se joindront au spectacle.

Les danseurs professionnels font équipe avec Nick, 60 ans, et son équipe alors qu’ils entreprennent leur prochain grand projet.

En route pour Newcastle, l’équipe mixte vient en aide à l’école d’arts du spectacle True Colours.

L’école enseigne la danse et le théâtre à plus de 500 enfants, dont certains ont des handicaps et des besoins d’apprentissage.

Les téléspectateurs rencontreront sa fondatrice Alisar-Jane qui a créé l’académie après avoir reçu un diagnostic de TDAH et d’autisme.

Au fil du temps, le nombre d’élèves fréquentant l’école a considérablement augmenté et ils ont dépassé leur espace actuel.

Alors qu’ils refusent de nouveaux membres, on leur a donné l’espace d’un club de vieux garçons qui a le potentiel de devenir leur nouvelle maison.

Cependant, le bâtiment abandonné a désespérément besoin de réparations et manque d’électricité et d’eau.

Nick Knowles, ses constructeurs et les stars de Strictly contribueront tous à transformer complètement le site.

Parlant du projet et de la nouvelle série, Nick a déclaré: « Nous sommes de retour, et quelle façon de lancer le Big Build avec un groupe brillant de stars de Strictly qui inspirera et ravira les enfants, les jeunes adultes et le personnel de True Colours.

« Cette école des arts de la scène a vraiment besoin d’une transformation, ils font un excellent travail à Wallsend et si nous pouvons les aider à grandir afin qu’ils puissent accepter plus d’étudiants, alors nous allons aller au-delà. »

Anton, le favori de tous, a ajouté : « Ce que font Alisar-Jane et son équipe est très spécial. Moi-même, Katya et Graziano comprenons le pouvoir de la danse et comment elle rassemble les gens.

« Cela pourrait vraiment transformer non seulement le bâtiment, mais aussi la communauté. Nous sommes ravis d’aider et d’apporter un peu de magie Strictly à la procédure. Et qui sait, nous verrons peut-être une future star de Strictly parmi nous !

DIY SOS: The Big Build diffusera l’épisode spécial plus tard cette année sur BBC One et iPlayer.

