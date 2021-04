LA BBC a confirmé la date de sortie d’un nouveau documentaire explosif de Britney Spears sur sa guerre de tutelle.

La bataille pour Britney: Fans, Cash and a Conservatorship verra le journaliste primé aux BAFTA Mobeen Azhar chercher à découvrir la vérité derrière la tutelle sous laquelle la popstar de 39 ans est détenue depuis 13 ans.

Un nouveau documentaire sur la tutelle de Britney Spears sera diffusé sur BBC Two[/caption]

Une tutelle est un arrangement juridique aux États-Unis qui place un adulte sous la tutelle légale d’un autre.

Britney – dont les succès incluent Toxic et Baby One More Time – n’a pas contrôlé bon nombre des décisions concernant ses finances ou sa carrière depuis 2008.

Au lieu de cela, son père Jamie Spears a été celui qui contrôlait, bien que Britney ait récemment demandé son retrait.

Après avoir entrepris son voyage à l’automne 2020, le documentaire – qui sortira sur BBC iPlayer le samedi 1er mai – suivra Mobeen alors qu’il se rendra de la ville natale de la star de Kentwood, en Louisiane, à Los Angeles.

Le père de Britney, Jamie Spears, est en charge de ses finances et de ses affaires depuis 2008[/caption]

Britney a récemment demandé que son père soit retiré de la tutelle[/caption]

Le journaliste Mobeen Azhar cherchera à découvrir la vérité derrière la tutelle[/caption]

En chemin, il assiste à une audience au tribunal, se retrouvant au milieu de la bataille en cours entre l’équipe de tutelle de Britney et les fans passionnés derrière le mouvement #FreeBritney.

Il parle à ceux qui se battent pour libérer Britney et découvre ce que cela signifie pour eux, et rencontre les personnes les plus proches de Britney elle-même pour en savoir plus sur la personne derrière les gros titres.

Mobeen Azhar a déclaré: «Je suis allé à Los Angeles à la recherche de la vérité sur la façon dont Britney Spears, l’une des plus grandes pop stars de la planète, s’est retrouvée dans une tutelle.

«Je me suis retrouvé dans un monde d’avocats, de superfans et de paparazzis et j’ai passé du temps avec de nombreuses personnes qui ont occupé une place au premier rang dans la vie de Britney.





Le documentaire « puisera dans l’énergie du mouvement #FreeBritney[/caption]

«Ce film puise dans l’énergie du mouvement #FreeBritney et interroge l’industrie, le fandom et les lois qui facilitent les tutelles.»

Le mois dernier, un juge a confirmé une décision antérieure qui faisait d’une société financière un co-conservateur du chanteur, après que le père Jamie eut tenté d’exercer un plus grand contrôle sur les finances de sa fille.

La décision signifie que Jamie et la société de fiducie privée, Bessemer Trust, auront désormais un pouvoir égal pour gérer les finances de Britney.

Le nouveau documentaire de la BBC fait suite au récent documentaire produit par le New York Times, Framing Britney Spears, qui couvrait un sujet similaire.

The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship sera diffusé sur BBC iPlayer le samedi 1er mai, avec une émission de BBC Two à suivre le mercredi 5 mai à 21h.