La BBC confirme DEUX autres séries de comédies à succès alors que de nouveaux épisodes sortiront sur les écrans le mois prochain

LA BBC a confirmé que l’émission populaire Phoenix Rise a été commandée pour une troisième ET une quatrième série avant même que la seconde ne soit diffusée.

De nouveaux épisodes du programme devraient tomber suivant mois avec des tournages déjà en cours pour les éditions suivantes.

Les troisième et quatrième séries sont actuellement en cours de tournage dans les West Midlands avec 20 épisodes au total enregistrés – 10 pour chaque série.

Le tournage à Coventry lui permet de souligner l’engagement de la BBC à réaliser davantage de programmes à travers le Royaume-Uni.

Phoenix Rise suit un groupe de jeunes étrangers qui ont été exclus de l’école alors qu’ils retournent dans l’enseignement ordinaire, forment des amitiés improbables et apprennent à naviguer dans la vie scolaire.

Le drame du passage à l’âge adulte est centré sur six étudiants qui se retrouvent régulièrement dans une chaufferie désaffectée de leur école, un espace abandonné qui devient leur sanctuaire.

En plus d’une nouvelle bande de personnages, ‘la chaufferie six’ sera de retour pour les prochaines éditions de l’émission.

Partageant leur joie de la durée prolongée du spectacle. Les créateurs du programme, Perrie Balthazar et Matt Evans, ont déclaré: «Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de retourner à Coventry et de raconter de nouvelles histoires révolutionnaires à notre gang de six étrangers.

« Attendez-vous à la joie, au chagrin, aux frissons et aux blagues ainsi qu’à l’arrivée explosive de quelques nouveaux élèves de Phoenix Rise, garantis pour bousculer le statu quo. »

La première série a été créée sur le service à la demande de la BBC, BBC iPlayer, plus tôt cette année et a remporté une légion de fans.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir toute l’action habituelle des enfants dans les nouveaux épisodes alors que les étudiants commencent un nouveau trimestre et cela marque un nouveau départ pour les frères et sœurs Billy et Rihanna.

La deuxième saison voit également un nouveau personnage rejoindre le groupe sous la forme de l’amie de Summer, Daisy, interprétée par l’actrice Eloise Pennycott.

Daisy est décrite comme une nouvelle venue épineuse et conflictuelle qui n’a pas peur de s’exprimer, mais comme beaucoup de personnages, elle a ses propres vulnérabilités.

Phoenix Rise (série 1) est maintenant disponible sur BBC iPlayer. La deuxième série sortira en septembre.