Le radiodiffuseur britannique financé par l’État gère plusieurs comptes « sockpuppet » représentant différentes opinions politiques

Un journaliste du nouveau spin-off de vérification des faits du radiodiffuseur britannique BBC Verify a admis avoir déployé plusieurs faux comptes Twitter pour lutter contre « désinformation. »

Dans un segment diffusé samedi, la BBC « correspondant de désinformation » Marianna Spring a averti le public que « Les faussetés peuvent causer de très graves dommages aux sociétés et aux personnes qui les composent. » Elle a ensuite révélé qu’elle avait mis en place plusieurs « comptes secrets » sur Twitter pour l’émission Americast de la BBC, chacune représentant des opinions politiques différentes afin de mieux « interroger » les points de vue du public cible du réseau.

Bien que la tromperie ait été décrite comme une tentative de « comprendre la polarisation en ligne » en observant un échantillon représentatif du type de contenu que les plateformes de médias sociaux recommandent à différents groupes démographiques, les trois « personnages » étaient des femmes blanches. Emma, ​​une graphiste athée de 25 ans avec une « partenaire d’habitation » basé à New York, est originaire de « gauche progressiste ». Britney, une mère de trois enfants de 50 ans récemment divorcée vivant à Houston, vient de la « droite populiste » et travaille comme secrétaire d’école. Gabriela, 44 ans, mariée et mère de trois enfants qui travaille au clair de lune comme nounou, est choisie pour « Sideliner stressé.

BBC News a dévoilé BBC Verify pour faire face à la menace croissante de la désinformation et instaurer la confiance avec le public grâce à la transparence. La correspondante de la BBC pour la désinformation, Marianna Spring, avait plus de détails sur #BBCBreakfast https://t.co/00Nv9Z7Xlm pic.twitter.com/bZ23An2VhL – Petit-déjeuner BBC (@BBCBreakfast) 22 mai 2023

Les graphiques entourant les faux profils suggéraient une présence sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et YouTube, bien que le réseau se soit abstenu de révéler les noms d’utilisateur de ses marionnettes. Twitter explicitement interdit utiliser la plateforme pour « amplifier ou supprimer artificiellement des informations ou adopter un comportement qui manipule ou perturbe l’expérience des gens ou les défenses contre la manipulation de la plate-forme », et la plupart des autres plateformes de médias sociaux ont des politiques similaires.

En savoir plus La BBC reçoit un coup de pouce de 20 millions de livres sterling du gouvernement britannique

Selon la BBC, sa division Verify se compose d’une équipe de 60 « Journalistes médico-légaux et talent expert » au sein du réseau, chargé de « vérification des faits, vérification de la vidéo, lutte contre la désinformation, analyse des données et – surtout – explication d’histoires complexes dans la poursuite de la vérité. »

La BBC a reçu une balle dans le bras de 20 millions de livres sterling (24,13 millions de dollars) du gouvernement britannique plus tôt cette année, spécifiquement pour « contrer la désinformation » avec le ministre des Affaires étrangères James Cleverly saluant le réseau comme « le diffuseur international le plus fiable au monde. »

En savoir plus La BBC a inventé une histoire sur une « attaque » russe contre l’approvisionnement en eau d’une ville ukrainienne – où sont les vérificateurs de faits « fake news » ?

Cependant, les critiques ont appelé la BBC pour avoir diffusé ce qu’ils prétendent être des histoires fortement biaisées et carrément fabriquées, en particulier en ce qui concerne le conflit en Ukraine, même si le réseau continue de dépeindre « désinformation » comme la province exclusive des médias russes.

Le réseau a nourri la carrière de chasseurs de « bots russes » comme l’ancien élève du Conseil de l’Atlantique Ben Nimmo, qui a gagné sa vie en requalifiant la véritable dissidence politique en « comportement inauthentique coordonné », et voir ses praticiens déclassés en tant qu’agents de l’État. La BBC a également accueilli des journalistes contrôlés par le gouvernement chargés de mener une guerre de l’information contre la Russie, tandis que ses « charitable » bras, BBC Media Action, engagé dans des opérations secrètes visant à « affaiblir l’influence de l’Etat russe » dans les Balkans.