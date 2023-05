La BBC annonce un grand changement à Springwatch avec une première photo du retour de l’émission

LA BBC a confirmé le retour d’une émission bien-aimée ce mois-ci avec des images de premier regard.

Springwatch sera bientôt de retour sur les écrans – et cette fois, il sera diffusé depuis un tout nouvel emplacement.

Bbc

Springwatch revient à la BBC plus tard ce mois-ci[/caption] Bbc

Le diffuseur a donné un premier aperçu de la toute nouvelle série[/caption]

Le spectacle à succès sur la nature débutera le 29 mai, en direct de RSPB Arne dans le Dorset.

Le RSPB prend vie à cette période de l’année avec des oiseaux nicheurs rares, des insectes spécialisés dans les landes et les six espèces de reptiles indigènes du Royaume-Uni.

Chris Packham et Michaela Strachan rapporteront de la base de l’émission, tandis qu’Iolo Williams parcourra le Dorset.

Dans une première émission, il y aura plus de 30 caméras à distance – chacune espérant capturer le drame du printemps au fur et à mesure qu’il se déroule.

L’équipe explorera également la super réserve naturelle nationale de Purbeck Heaths et l’île de Purbeck pour découvrir la faune qui s’y est installée.

Ils feront également un road trip pour découvrir les trésors cachés du nord du Pays de Galles et d’Anglesey.

Parmi les autres visages apparaissant dans la nouvelle série figurent Gillian Burke, Frank Gardner de la BBC, Megan McCubbin, Chantelle Lindsay et Nadeem Perera.

Le programme présentera également un certain nombre d’histoires couvrant le Royaume-Uni et le monde naturel, notamment des mammifères, des invertébrés, des amphibiens, des poissons, des reptiles et des oiseaux.

Avec nos amis les animaux, l’équipe de Springwatch présentera également le travail et le dévouement des personnes qui travaillent ensemble pour aider l’environnement et la faune à travers le Royaume-Uni.

Et pour couronner le tout, les «moments de pleine conscience» préférés du public seront également de retour, avec des films de 90 secondes de nature pure et ininterrompue, mettant en vedette le monde des écureuils roux, des tapis tranquilles de jacinthes des bois et le seul oiseau chanteur aquatique du Royaume-Uni – la louche.

Rosemary Edwards, productrice exécutive de Springwatch, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter Springwatch de cette année en direct de RSPB Arne, au cœur de Purbeck Heaths, qui abrite une faune étonnante, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et plus encore.

« Nous espérons que le public aura la chance d’apprendre quelque chose de nouveau sur ses espèces préférées, voire d’en découvrir de nouvelles. Nous espérons que les programmes de cette année inspireront davantage de personnes à explorer la nature magnifique et diversifiée que nous avons au Royaume-Uni, et les encourageront à apprendre comment ils peuvent eux aussi faire la différence ».