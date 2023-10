La BBC annonce le retour d’un jeu télévisé bien-aimé avec des animateurs célèbres – voici comment postuler

Le jeu télévisé populaire de la BBC, The Hit List, revient pour une toute nouvelle septième série.

L’émission recrute déjà de nouveaux duos qui pensent avoir les connaissances musicales qui leur permettront de déjouer leurs adversaires.

Animée par des popstars devenues présentatrices et un duo mari et femme, Marvin Humes de JLS et la star de The Saturdays Rochelle, l’émission s’est avérée extrêmement populaire auprès des fans depuis ses débuts en 2019.

Dans la prochaine série, qui devrait être diffusée en 2024, il y aura six éditions régulières ainsi que six émissions spéciales de célébrités pour divertir les téléspectateurs de la BBC.

Le spectacle sera film à Glasgow, dans les studios de Pacific Quay, les candidatures de participants potentiels étant déjà ouvertes.

Si vous pensez avoir ce qu’il faut pour gagner les 10 000 £ à gagner, vous pouvez dès maintenant postuler pour participer à l’émission sur le site Web de la BBC.

Parlant du retour au programme, Marvin et Rochelle ont déclaré : « Nous sommes tellement excités d’être de retour avec notre SEPTIÈME série ! Nous avons tellement de plaisir à animer l’émission ensemble et nous sommes impatients de voir ce que cela donnera suivant la série apportera.

« Nous attendons avec impatience d’autres divertissements le samedi soir qui vous feront crier les réponses sur votre téléviseur ! »

Karen Smith, productrice exécutive de The Hit List, a ajouté : « C’est vraiment incroyable que The Hit List soit remis en service pour sa septième série. J’espère que les téléspectateurs apprécieront la superbe sélection musicale qui transformera leur salon en une fête à la maison ! »

Dans le programme, trois couples d’amis, de membres de la famille ou de célébrités doivent nommer une série de chansons ou d’artistes dès qu’ils l’entendent jouée à haute voix en studio pour avoir une chance de récupérer l’argent.

Au cours de trois tours, ils sont réduits à un seul duo qui assume ensuite le « tableau » final de chansons.

Ils doivent répondre aux noms de dix chansons le plus rapidement possible avant que les 10 000 £ ne s’épuisent, faute de quoi les participants pourraient repartir sans le sou.

La nouvelle série fera ses débuts l’année prochaine sur BBC One.

Il s’agit du premier travail télévisé de Marvin et Rochelle en couple depuis leurs apparitions dans This Morning entre 2013 et 2015.

Alors que Rochelle co-anime toujours l’émission de jour en tant que remplaçant, Marvin a réduit ses apparitions.

Le couple s’est aventuré dans le monde de la télévision après avoir pris du recul par rapport à l’industrie pop.

Marvin a également profité d’une longue période chez Capital FM tandis que Rochelle s’est mise à co-animer Ninja Warrior UK d’ITV.

