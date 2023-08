La BBC annonce le retour du drame à succès des créateurs de Line of Duty avec un remaniement majeur de la distribution

Les fans de DRAMA étaient au bord de leur siège lorsque Talitha Campbell a été jugée pour la disparition d’un camarade de classe.

Moins de deux ans plus tard, Showtrial doit faire son retour tant attendu avec un tout nouveau casting et une enquête sur un meurtre explosif.

Bbc

Moins de deux ans se sont écoulés depuis le dernier épisode de Showtrial[/caption] Bbc

Le drame juridique a laissé les fans bouche bée[/caption] Bbc

Mais après le destin de Talitha, il est temps de prendre un nouveau départ[/caption]

Le drame policier en cinq parties de la BBC a laissé les téléspectateurs bouche bée lorsque l’étudiante privilégiée et arrogante Talitha Campbell a été déclarée « non coupable » d’une accusation de meurtre.

Les théories étaient nombreuses en ligne alors que les fans du programme tentaient de déterminer si Talitha, Dhillon ou les deux étaient impliqués dans la mort d’Hannah Ellis après qu’ils se soient continuellement jetés sous le bus alors qu’ils étaient amis depuis des années.

Les acteurs Céline Buckens et Joseph Payne ont notamment porté l’émission au succès et après moins de deux ans de silence radio, avec le dernier épisode de Showtrial diffusé sur BBC One en novembre 2021, il est temps de prendre un nouveau départ.

La BBC a annoncé le retour du drame juridique de World Productions pour BBC One et BBC iPlayer.

Écrit et créé par Ben Richards, le nouveau Showtrial mettra en vedette Adeel Akhtar, lauréat du prix BAFTA (également vu dans Sherwood, Ali & Ava et Utopia), Nathalie Armin (Home, Unforgotten, The Batman) et Michael Socha (The Gallows Pole, Chernobyl , C’est l’Angleterre).

Une fois de plus, l’émission se concentrera sur un procès largement contesté, divisant la nation et se déroulant sous les projecteurs flagrants des médias.

Cette fois, le procès sera centré sur le militant climatique de haut niveau Marcus Calderwood, qui a été laissé pour mort dans un violent délit de fuite.

Dans ses derniers instants, Marcus identifie son assassin – un policier en service.

Mais qui est l' »Officier X » sans nom ? La mort de Marcus était-elle un accident ou un meurtre de sang-froid ?

Michael Socha et Adeel Akhtar s’affronteront en tant qu’officier charismatique et arrogant Justin Mitchell et anxieux avocat de la défense Sam Gill, célèbre pour avoir remporté des causes perdues.

Nathalie Armin, quant à elle, a été choisie pour incarner Leila Hassoun-Kenny, une rigoureuse avocate du CPS menant l’affaire contre l’accusé.

Parlant du retour prochain de Showtrial, Ben Richards a déclaré: «Je suis très reconnaissant à la BBC de m’avoir donné l’opportunité d’explorer un autre procès sensationnel qui, je l’espère, sera tout aussi divertissant que notre première sortie. J’adore écrire Showtrial et je suis honoré d’avoir un casting d’une telle qualité pour le livrer.

Aucune date de diffusion précise n’a été confirmée, mais le précédent épisode en cinq parties de Showtrial a été diffusé le 31 octobre 2021, ce qui rend probable que le programme revienne sur nos écrans plus tard cette année.

Comment cela va-t-il se dérouler ?

Bbc

Le nouveau Showtrial présentera un tout nouveau line-up, dont la star d’Utopia, Adeel Akhtar[/caption] Bbc

Il comprendra également une toute nouvelle affaire de meurtre[/caption]