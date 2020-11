La BBC admet que la «blague naine» de Jack Whitehall n’a pas respecté les directives sur le «préjudice et l’infraction» | Actualités Ents & Arts

La BBC a retenu les plaintes de téléspectateurs s’opposant à une routine de stand-up à propos d’un nain.

Deux téléspectateurs se sont plaints après avoir regardé un épisode de Live At The Apollo où le comédien Jack Whitehall a raconté une histoire sur le moment où il avait été présenté à un nain lors d’un concert pop.

La routine originale avait été diffusée en 2009 mais a été récemment répétée, ce qui a suscité des plaintes.

Et une enquête menée par l’Unité des plaintes des dirigeants de la société a conclu que l’histoire était allée “au-delà des attentes du public”.

Il n’a pas respecté les directives éditoriales de la BBC sur “le préjudice et l’infraction”, a-t-il déclaré.

L’unité a noté que si Whitehall était autorisé à exagérer les stéréotypes «pour un effet comique», il n’était pas acceptable «d’adopter une vision stéréotypée du nanisme lui-même».

“Nous devons être conscients que le public peut trouver offensants les stéréotypes occasionnels ou sans but”, a ajouté la décision.

Il a conclu que si les téléspectateurs familiers avec le “style d’autodérision de Jack Whitehall” auraient compris que la routine avait été principalement destinée à “montrer ses propres insuffisances et échecs”, il était allé trop loin.

L’unité a promis que la routine ne serait plus diffusée.

Whitehall, 32 ans, est un comédien, présentateur et écrivain, surtout connu pour avoir joué le rôle de JP dans Fresh Meat et Alfie Wickers dans la série Bad Education.

Il était également un panéliste régulier du jeu télévisé A League Of their Own et est apparu avec son père Michael dans la série documentaire comique Netflix Jack Whitehall: Travels With My Father.