La BBC accusée d’embauche politisée

Un ancien politicien travailliste affirme que la société lui a refusé un poste au conseil d’administration, craignant les représailles du gouvernement de Boris Johnson

L’ancien membre du gouvernement travailliste, James Purnell, a accusé la BBC de l’avoir empêché d’occuper un poste de premier plan, soi-disant pour garder les faveurs du cabinet du Premier ministre Boris Johnson.

Purnell a occupé un certain nombre de postes de haut rang au sein de la BBC au fil des ans et a été son directeur de la radio et de l’éducation entre 2016 et 2020. Cependant, lorsque le nouveau directeur général du diffuseur, Tim Davie, a proposé à Purnell un poste au conseil d’administration en 2020 , autres administrateurs non exécutifs « ont décidé qu’ils ne voulaient pas de quelqu’un d’origine travailliste », Purnell a déclaré dans une série de tweetsajoutant que dans son cas, “Le BBC Board a décidé que… la politique devrait exclure.”

Avant de rejoindre la BBC, Purnell a été secrétaire à la culture, puis au travail et aux retraites, dans le gouvernement travailliste du premier ministre Gordon Brown. Lorsqu’il a rejoint la BBC en 2013, Purnell a démissionné du Parti travailliste.

Vendredi, Purnell a déclaré qu’il ne savait pas exactement qui avait insisté pour l’empêcher de siéger au conseil d’administration et a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas de politique partisane. “On peut dire que c’était une partie légitime de leur rôle en tant que conseil unitaire”, dit-il en l’appelant “un moment de peur et de vulnérabilité.”

Le diffuseur aurait “sentait qu’il s’agissait d’un risque existentiel”, Purnel revendiqué. Il a pointé du doigt le conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings, qui a été décrit par les médias britanniques comme allant “guerre” avec la BBC en 2020. “Ils sont passés en mode hyper-prudent”, Purnell a expliqué.

L’ancien cadre de la BBC, qui est maintenant vice-chancelier de l’Université des Arts de Londres, a ensuite décrit le problème “institutionnel,” et enracinée dans le fait que “le gouvernement de l’époque a un pouvoir presque illimité sur la fixation des frais de licence et la révision de la Charte”. Il a également appelé à “créer des freins et contrepoids indépendants pour les deux” avant la révision de la Charte, prévue en 2026.

La BBC n’a pas encore commenté les déclarations de Purnell. Ses allégations font suite à un autre scandale impliquant le diffuseur. Plus tôt cette semaine, l’ancienne présentatrice de BBC Newsnight Emily Maitlis a accusé un “agent actif du parti conservateur” – l’ancien chef des communications n ° 10, Sir Robbie Gibb – de façonner la production d’informations du diffuseur et d’agir en tant que “arbitre de l’impartialité”.

Maitlis elle-même a été trouvée en violation des règles d’impartialité après avoir partagé un tweet critiquant la gestion par le gouvernement de la crise de Covid-19 en 2021. Cette année-là, la BBC a également été accusée de parti pris de gauche après avoir nommé Jess Brammar, ancien rédacteur en chef. -en chef de Huffpost UK, en tant que rédacteur en chef exécutif. Brammar était auparavant connue pour ses critiques du Brexit et du Premier ministre Boris Johnson.