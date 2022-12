La BBC aborde le crash d’horreur de Freddie Flintoff dans Top Gear alors que l’émission est repoussée à la dernière minute

LA BBC a abordé l’horreur de l’accident de Top Gear de Freddie Flintoff alors que l’émission a été repoussée à la dernière minute.

L’émission spéciale de Noël de l’émission automobile à succès devait être diffusée à 20 heures ce soir.

Bbc

La BBC a abordé le crash d’horreur de Freddie Flintoff sur Top Gear après que l’émission de dimanche ait eu un changement d’horaire de dernière minute[/caption]

Il a été filmé avant que Freddie ne soit transporté par avion à l’hôpital après avoir été blessé au volant d’une voiture alors qu’il filmait l’émission de la BBC dans un aérodrome.

Cependant, la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et la France se terminant en prolongations puis en tirs au but, le programme a dû être retardé de 20 minutes.

Abordant la situation, l’annonceur de la chaîne a déclaré: “D’abord sur BBC One, plus tard que facturé et filmé avant le récent accident de Freddie, il est temps pour le nouveau Top Gear et nous devrions vraiment parler de l’Argentine aux gars.”

Freddie, 45 ans, a été blessé mardi la semaine dernière lorsque les acteurs et l’équipe se trouvaient à l’aérodrome de Dunsfold dans le Surrey.

EN SAVOIR PLUS SUR FREDDIE FLINTOFF POINT DE FREIN À l’intérieur de la “malédiction” de Top Gear – des collisions mortelles aux blessures atroces RENVERSÉ Qui est la femme de Freddie Flintoff, Rachael Wools, et ont-ils des enfants ?

Les proches du père de quatre enfants ont déclaré que ses blessures “ne mettaient pas sa vie en danger”, malgré sa course à l’hôpital inquiétante.

Un porte-parole de l’émission a révélé que l’incident faisait maintenant l’objet d’une “enquête approfondie”.

La déclaration de l’émission disait: «Notre principale préoccupation est et a été le bien-être de Freddie – ainsi que de l’équipe Top Gear.

“Toutes les procédures de santé et de sécurité ont été suivies sur place et l’incident fait maintenant l’objet d’une enquête approfondie, conformément à la politique et à la pratique standard.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré plus tôt cette semaine: “Freddie a été blessé dans un accident sur la piste d’essai de Top Gear ce matin – avec des médecins de l’équipage qui se sont rendus sur les lieux immédiatement.

“Il a été transporté à l’hôpital pour un traitement supplémentaire et nous confirmerons plus de détails en temps voulu.”

Une source a déclaré au Sun : “Freddie est à l’hôpital après un crash sur Top Gear.

«Il roulait sur la piste comme d’habitude. Il n’allait pas à grande vitesse, c’était juste un accident qui pouvait arriver à n’importe qui.

«Toutes les mesures de santé et de sécurité habituelles étaient également en place pour le tournage.

“Freddie a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne peu de temps après.

“Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger et il reçoit des soins.”

Top Gear est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.