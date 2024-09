La BBC a un fort parti pris contre Israël dans ses reportages sur Gaza – étude — RT World News

La chaîne aurait enfreint ses propres règles plus de 1 500 fois au plus fort du conflit à Gaza

La BBC a affiché une « Un modèle de partialité profondément inquiétant » contre Israël alors qu’ils couvraient la première phase des hostilités à Gaza, selon un nouveau rapport médiatisé par The Telegraph samedi.

L’étude, dirigée par Trevor Asserson, un avocat britannique basé en Israël, a analysé quatre mois de diffusion de la BBC au début du conflit, en examinant ses émissions à la télévision, à la radio, sur des podcasts, sur des sites Internet et sur les réseaux sociaux. L’équipe de recherche a impliqué une vingtaine d’avocats et une vingtaine de data scientists, qui ont utilisé l’intelligence artificielle pour traiter neuf millions de mots de production de la BBC.

« Les résultats révèlent une tendance profondément inquiétante à la partialité et de multiples violations par la BBC de ses propres directives éditoriales sur l’impartialité, l’équité et l’établissement de la vérité », selon le rapport cité par The Telegraph.

Selon l’étude, le radiodiffuseur aurait commis un total de 1 553 violations de ses propres directives éditoriales, censées garantir l’impartialité, l’exactitude, les valeurs éditoriales et l’intérêt public.

La BBC a proportionnellement utilisé certains lexiques pour décrire les actions des deux parties au conflit, malgré le fait que « Des membres du Hamas se sont filmés et ont rendu public des actes qui semblent constituer des crimes de guerre », le rapport affirme.

En particulier, la couverture de la BBC a mentionné « crimes de guerre » en association avec Israël quatre fois plus qu’avec le Hamas, 1 270 fois contre 30, et « Violation du droit international » six fois plus – 167 contre 27. Le mot « génocide » s’est avéré être le terme le plus utilisé, avec Israël associé à lui 283 fois et le groupe palestinien seulement 19 fois.















« Notre analyse révèle un écart important par rapport à cette norme, notamment dans ses reportages sur le conflit entre Israël et le Hamas, où la chaîne a fait preuve d’une nette partialité envers l’un des camps. Cette partialité était encore plus prononcée dans le contenu arabe de la BBC », Asserson a déclaré.

Le rapport a identifié une douzaine de cas où la BBC en arabe a diffusé des reportages sur des journalistes qui avaient auparavant fait des déclarations en faveur du Hamas ou salué l’attaque du 7 octobre. La BBC avait déjà reconnu ce dernier problème en lançant une enquête interne sur six reporters.

Cependant, la chaîne a rejeté les conclusions du rapport, critiquant la méthodologie utilisée. « Nous avons de sérieuses questions sur la méthodologie de ce rapport, notamment sur son recours important à l’IA pour analyser l’impartialité et sur son interprétation des directives éditoriales de la BBC. Nous ne pensons pas que la couverture médiatique puisse être évaluée uniquement en comptant des mots particuliers sans tenir compte du contexte », un porte-parole de la BBC a déclaré au Telegraph, soulignant que la société est en fait « nécessaire pour parvenir à l’impartialité requise, plutôt qu’à l’« équilibre de sympathie » proposé dans le rapport. »